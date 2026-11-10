Arezzo, nuove regole ZTL: se dimentichi il permesso ti multano anche il passato, se sei importante passa pure lo scooter

Il Comune di Arezzo ha aggiornato le regole per entrare e parcheggiare nella ZTL. La delibera di Giunta numero 484 del 20 ottobre 2026 introduce novità per residenti, automobilisti elettrici, organizzatori di eventi e cariche istituzionali.

L’obiettivo è disciplinare meglio gli accessi al centro storico. Il risultato è un regolamento nel quale il cittadino deve ricordarsi tutto, la telecamera non dimentica niente e chi ricopre una carica pubblica può contare su qualche comodità in più.

Trenta giorni per rinnovare il permesso. Poi ti multano anche i ricordi

La novità più interessante riguarda i permessi di durata almeno annuale rilasciati dallo Sportello Unico. Alla scadenza ci sono altri trenta giorni per rinnovarli senza essere sanzionati per i transiti coperti dalla proroga.

Attenzione, però: le telecamere continuano a rilevare i passaggi. Se rinnovi entro trenta giorni, nessun problema. Se arrivi al trentunesimo senza aver provveduto, possono partire le multe per i transiti accertati fin dalla scadenza originaria.

Praticamente il Comune ha inventato la multa con la macchina del tempo. Tu pensavi di essere passato regolarmente, ma la telecamera aveva già preparato il conto. Aspettava soltanto di sapere se eri stato bravo.

Le auto elettriche scoprono che anche la corrente ha dei limiti

Finisce il sistema che consentiva l’accesso generalizzato ai veicoli completamente elettrici. Adesso non basta avere un’auto a emissioni zero per entrare liberamente nella ZTL. Bisogna possedere anche i requisiti per ottenere uno dei permessi previsti dal disciplinare.

Chi ne ha diritto e utilizza un veicolo esclusivamente elettrico non paga il contributo del permesso, ma restano le imposte di bollo. Insomma, puoi salvare il pianeta, ma per attraversare il centro storico di Arezzo serve comunque l’autorizzazione. Greta Thunberg è avvisata.

Le cariche istituzionali possono entrare. E parcheggiare anche lo scooter

Per sindaco, assessori, presidenti, autorità e altre cariche istituzionali e di pubblico interesse sono previste autorizzazioni valide per tutta la durata dell’incarico. Per le automobili valgono le condizioni di transito e sosta stabilite dal regolamento.

Ma la novità più gustosa riguarda i veicoli della categoria L ammessi dal disciplinare, per i quali è previsto un permesso con accesso e sosta senza limiti di orario nelle ZTL A e B, con contributo pari a zero euro, escluse le eventuali imposte di bollo.

Così, mentre il cittadino comune deve controllare calendario, scadenze, requisiti e documentazione, la classe dirigente può finalmente affrontare uno dei grandi problemi della città: dove lasciare il motorino.

D’altra parte, governare Arezzo è una responsabilità enorme. Non si può pretendere che un assessore debba anche cercare parcheggio.

Piazza Fanfani: la tessera è virtuale, i dieci euro veri

Per i residenti aventi diritto arriva la card virtuale che permette di accedere agli stalli riservati di piazza Fanfani attraverso il riconoscimento automatico della targa. Costo: dieci euro.

La tessera non esiste materialmente, ma il pagamento sì. Un piccolo capolavoro della digitalizzazione: eliminata la plastica, conservato l’incasso.

Vuoi organizzare un evento? Prima procurati il patrocinio

Chi organizza manifestazioni, spettacoli o iniziative nella ZTL deve fare attenzione. Per i veicoli indispensabili allo svolgimento dell’evento, se manca il patrocinio comunale, è previsto il contributo giornaliero.

Tradotto: puoi portare cultura, musica, spettacoli e iniziative nel centro storico, ma se il Comune non ti ha concesso il patrocinio devi mettere mano al portafoglio. La differenza tra un’iniziativa gratuita e una a pagamento, almeno per l’accesso dei mezzi, può dipendere anche da una benedizione amministrativa.

Anziani nelle case di riposo: dieci occasioni all’anno

Una novità riguarda i familiari delle persone ricoverate nelle RSA e nelle case di riposo situate all’interno della ZTL. Per particolari occasioni, come feste di famiglia, riunioni o accompagnamenti a visite mediche, è possibile ottenere un permesso giornaliero gratuito.

L’autorizzazione consente di attraversare i varchi necessari e sostare per un massimo di venti minuti. Il limite è di dieci permessi all’anno per ciascun ricoverato.

Una misura utile, anche se venti minuti per accompagnare un anziano possono trasformarsi in una prova olimpica. Si spera almeno che nessuno debba cronometrare il tempo necessario per far scendere una persona dall’automobile.

Per l’assistenza continuativa ai degenti delle strutture sanitarie in ZTL, invece, la richiesta dovrà essere inoltrata direttamente dalla struttura attraverso il portale comunale, con la certificazione necessaria.

Arezzo, città a traffico limitato. Ma soprattutto a memoria illimitata

Alla fine, il principio è semplice. Le telecamere ricordano tutto, i cittadini devono ricordarsi le scadenze, le auto elettriche devono dimostrare di avere diritto a entrare e gli organizzatori devono fare i conti con il patrocinio.

Le cariche istituzionali, invece, dispongono delle autorizzazioni previste per il proprio ruolo, con tanto di possibilità di permesso per il veicolo a due ruote.

Sia chiaro: tutto scritto nel regolamento, tutto disciplinato e tutto perfettamente amministrativo. Ma viene spontanea una domanda.

Se il centro storico deve essere protetto dal traffico, perché il problema sembra sempre il mezzo con cui si entra e mai l’importanza di chi lo guida?

Forse ZTL non significa più Zona a Traffico Limitato. Significa Zona a Titolo Legittimato.

E se non hai il titolo, almeno ricordati di rinnovare il permesso. Perché ad Arezzo il futuro è incerto, ma le multe del passato possono essere una certezza.

Questo articolo usa l’ironia per commentare disposizioni reali contenute nel disciplinare comunale.

Fonte: Disciplinare ZTL del Comune di Arezzo, aggiornato al 20 ottobre 2026.