ACF Arezzo-Frosinone 1-2: Poli accorcia, ma la rimonta amaranto non riesce

Per la settima giornata del campionato di Serie B femminile, l’ACF Arezzo affronta al Bruno Nespoli il Frosinone delle ex Corazzi e Nardi. Dopo la vittoria sul campo del Brescia, le amaranto di Andrea Benedetti cercano continuità contro una delle formazioni più in forma del torneo. A decidere la sfida sono però due reti ospiti a inizio ripresa: la reazione firmata Poli non basta e il Frosinone si impone per 2-1.

ACF AREZZO-FROSINONE 1-2

ACF Arezzo: Beka (Belloli 58′), Tuteri, Davico, Mancuso, Brayda (Milani 83′), Torres (Tulimieri 58′), Penzo (Martino 74′), Poli, Bertora, Nasoni E. (Lorieri 58′), Razzolini.

A disposizione: Barsali, Moretti, Placidi, Balducci.

Allenatore: Andrea Benedetti.

Frosinone: Karresmaa, Neddar, Corazzi, Ferrato (De Matteis 76′), Burbassi (Hamamoto 81′), Errico, Capitanelli, Costa, Bertucci (Battistini 81′), Maier (Tata 66′), Calegari (Giuliani 66′).

A disposizione: Nardi, Cacchioni, Hoxhaj, Berveglieri.

Allenatore: Francesco Foglietta.

Marcatrici: Maier (49′, rig.), Calegari (51′), Poli (59′).

Ammonite: Nasoni E. (19′), Corazzi (77′).

Calci d’angolo: 4-4.

Recupero: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo.

PRIMO TEMPO

2′ L’ACF Arezzo parte subito in avanti. Poli si libera sulla fascia e serve un traversone a Brayda, che prova la conclusione al volo senza inquadrare la porta.

7′ Ancora amaranto al tiro. La difesa del Frosinone respinge un pallone diretto a Poli; sulla seconda palla arriva Torres, ma la conclusione termina alta sopra la traversa.

10′ Brayda ci prova dalla distanza: il tiro esce di poco a lato.

18′ Nuova occasione per Brayda. Razzolini si gira con il pallone tra i piedi, ma non riesce a calciare. La deviazione di una giocatrice avversaria favorisce la numero 7 amaranto, che conclude centralmente: Karresmaa blocca.

29′ Punizione per il Frosinone battuta dall’ex Corazzi: il pallone sfila oltre il palo.

41′ Le ospiti si avvicinano alla porta amaranto, ma Beka blocca e fa ripartire l’azione.

SECONDO TEMPO

47′ Il Frosinone si rende pericoloso da calcio d’angolo. La difesa dell’Arezzo concede un altro corner.

49′ – Gol del Frosinone. L’arbitro assegna un rigore alle ospiti per un fallo di mano di Tuteri. Dal dischetto Maier supera Beka, che intuisce la traiettoria ma non riesce a intervenire.

51′ – Raddoppio del Frosinone. Calegari, pur spalle alla porta, trova lo spazio per girarsi e colpire al volo, firmando lo 0-2.

55′ Frosinone vicino alla terza rete: sul calcio d’angolo Burbassi colpisce di testa e centra la traversa. Il pallone torna in campo e viene allontanato dalle amaranto.

59′ – Gol dell’Arezzo. Razzolini serve Poli. La numero 18, inizialmente chiusa dalla difesa avversaria, trova lo spazio per concludere e accorcia le distanze: 1-2.

62′ Tuteri calcia di prima intenzione e conquista un calcio d’angolo grazie a una deviazione.

67′ Burbassi si propone in avanti, ma il suo tiro termina sul fondo.

77′ Ancora Burbassi cerca il gol; Belloli para in due tempi.

La partita si decide dunque nei primi minuti della ripresa, quando il Frosinone colpisce due volte nel giro di pochi istanti. L’ACF Arezzo reagisce con Poli, ma non riesce a completare la rimonta. Dopo il successo di Brescia, le amaranto tornano così a fermarsi, nonostante un avvio intraprendente e le occasioni create nel primo tempo.