HomeCronacheSportIl calice amaranto: Ioniță, il gladiatore che non conosce resa
Foto: S.S. Arezzo

Il calice amaranto: Ioniță, il gladiatore che non conosce resa

Il centrocampista amaranto visto dalla curva: carattere, sacrificio e una lezione semplice per tutti, la battaglia si vince insieme.

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Cesare Fracassi

Il calice amaranto: Ioniță, il gladiatore che non conosce resa

Il centrocampista amaranto visto dalla curva: carattere, sacrificio e una lezione semplice per tutti, la battaglia si vince insieme.

🍷 Il calice amaranto
Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

Un condottiero di altri tempi. Un gladiatore, un combattente. Più che un leader: Artur Ioniță è uno di quelli che non si arrendono nemmeno quando il fiato comincia a mancare.

Ioniță parla anche, certo. Ma sono parole che sembrano le colonne di un tempio antico: solide, piantate per terra, fatte di coraggio, voglia di migliorarsi e volontà. Quella volontà che ti fa credere di poter arrivare dove, sulla carta, non dovresti arrivare.

È questo che vuole trasmettere ai suoi amici, perché per lui i compagni di squadra non sono semplicemente undici maglie messe in campo. Sono quelli con cui si lotta, si soffre, si sbaglia e si riparte. Insieme.

E gli altri? Gli avversari, sul campo, sono i nemici sportivi da affrontare. Magari sono più forti, più veloci, più quotati. E allora? Il pallone non ha mai assegnato tre punti a chi si presenta con il curriculum migliore. Conta il credo di una squadra, la voglia di restare unita e di combattere fino all’ultimo minuto per il risultato.

Non importa dove giochi. Non importa chi segna e chi finisce sulla copertina. Importa pressare, riconquistare il pallone, ripartire. Se uno cade, l’altro gli dà una mano. Se uno sbaglia, gli altri corrono anche per lui. Questo è il calcio che piace a noi, quello che dalla curva si riconosce subito.

E sia chiaro: qui si parla di calcio. Si combatte sportivamente, non si fa male a nessuno. Gli avversari si rispettano, ma non si temono. La vera battaglia è contro i propri limiti, per diventare ogni domenica qualcosa di meglio di ciò che eravamo quella precedente.

Il messaggio di Ioniță, almeno per come lo vediamo noi, è tutto qui: il talento aiuta, ma senza cuore, sacrificio e compagni al tuo fianco, un tu vai lontano.

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Oroscopo 16–22 novembre 2026: Marte e Giove accelerano, il buon senso resta al semaforo
Prossimo articolo
Cimabue si rivolta nella tomba? A San Domenico arriva Shimamoto e volano gli schizzi
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.

Punture scelte

Rocca della Montanina, inaugurato il sentiero CAI delle macerie: panorama mozzafiato, soprattutto per la vergogna

Redazione -
Castiglion Fiorentino, rifiuti edili abbandonati lungo il percorso verso la Rocca della Montanina. Il sindaco Mario Agnelli denuncia lo scempio e invita i cittadini a segnalare i responsabili. Per il premio «Incivile dell'anno» c'è già un candidato.

Arezzo Capitale Europea del Piccolo Commercio 2028, il PD incalza la Giunta: «Muoviamoci subito»

Politica - Istituzioni - Società Redazione -

Arezzo, dal 9 novembre parcheggiare diventa uno sport estremo: il Comune organizza le eliminatorie

Satira civica Redazione -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕