Il calice amaranto: Ioniță, il gladiatore che non conosce resa

🍷 Il calice amaranto

Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

Un condottiero di altri tempi. Un gladiatore, un combattente. Più che un leader: Artur Ioniță è uno di quelli che non si arrendono nemmeno quando il fiato comincia a mancare.

Ioniță parla anche, certo. Ma sono parole che sembrano le colonne di un tempio antico: solide, piantate per terra, fatte di coraggio, voglia di migliorarsi e volontà. Quella volontà che ti fa credere di poter arrivare dove, sulla carta, non dovresti arrivare.

È questo che vuole trasmettere ai suoi amici, perché per lui i compagni di squadra non sono semplicemente undici maglie messe in campo. Sono quelli con cui si lotta, si soffre, si sbaglia e si riparte. Insieme.

E gli altri? Gli avversari, sul campo, sono i nemici sportivi da affrontare. Magari sono più forti, più veloci, più quotati. E allora? Il pallone non ha mai assegnato tre punti a chi si presenta con il curriculum migliore. Conta il credo di una squadra, la voglia di restare unita e di combattere fino all’ultimo minuto per il risultato.

Non importa dove giochi. Non importa chi segna e chi finisce sulla copertina. Importa pressare, riconquistare il pallone, ripartire. Se uno cade, l’altro gli dà una mano. Se uno sbaglia, gli altri corrono anche per lui. Questo è il calcio che piace a noi, quello che dalla curva si riconosce subito.

E sia chiaro: qui si parla di calcio. Si combatte sportivamente, non si fa male a nessuno. Gli avversari si rispettano, ma non si temono. La vera battaglia è contro i propri limiti, per diventare ogni domenica qualcosa di meglio di ciò che eravamo quella precedente.

Il messaggio di Ioniță, almeno per come lo vediamo noi, è tutto qui: il talento aiuta, ma senza cuore, sacrificio e compagni al tuo fianco, un tu vai lontano.