Oroscopo 16–22 novembre 2026: Marte e Giove accelerano, il buon senso resta al semaforo

Dal 16 al 22 novembre 2026 il firmamento alza il volume: lunedì Marte e Giove si congiungono nel Leone, martedì 17 arriva il primo quarto di Luna in Acquario, mercoledì 18 il Sole forma una quadratura con Giove e giovedì 19 con Marte. Domenica 22 il Sole entra nel Sagittario. Mercurio nello Scorpione e Venere in Bilancia hanno appena ripreso il moto diretto, ma per le promesse terrestri non è prevista alcuna corsia preferenziale. Ad Arezzo la settimana si annuncia ideale per chi vuole fare grandi annunci: per realizzarli, purtroppo, servirà ancora lavorare.

Ariete – Il turbo acceso davanti al semaforo rosso

Marte incontra Giove nel Leone e tu scambi l’entusiasmo per una licenza edilizia rilasciata in bianco. Lunedì vorresti sistemare il lavoro di tre colleghi, martedì ti accorgi che nessuno ti ha chiesto di farlo. A metà settimana una discussione rischia di diventare una gara a chi sbatte più forte la porta: la vittoria non prevede premi. Prima di accusare il mondo di essere lento, controlla se hai davvero consegnato quello che promettevi. Domenica il Sole cambia segno e ti suggerisce di guardare più lontano del prossimo incrocio. Amore: la passione funziona meglio senza ultimatum. Fortuna: 7/10.

Toro – Il preventivo della pazienza è scaduto

Qualcuno propone una spesa imprevista e tu reagisci come se avessero annunciato il pignoramento del frigorifero. Il primo quarto di Luna di martedì chiede di prendere una decisione pratica, non di interrogare tutti i parenti sul prezzo del 2009. In ufficio la tua ostinazione può salvare un progetto, ma soltanto se accetti di cambiare una virgola. Nel fine settimana una passeggiata o una tavolata senza contabilità dei favori rimette le cose a posto. Ad Arezzo perfino trovare parcheggio richiede flessibilità, figurarsi convivere. Amore: condividi un desiderio senza allegare il listino. Fortuna: 6/10.

Gemelli – La chat di gruppo chiede asilo politico

Mercurio ha ripreso il moto diretto, ma questo non ti autorizza a mandare ventisette vocali per spiegare un appuntamento di dieci minuti. Il problema non è più la tecnologia: è il tuo rapporto creativo con le informazioni essenziali. Mercoledì una proposta sembra brillante finché qualcuno domanda chi paga. Rispondi con numeri, non con entusiasmo. Una conversazione con un amico può essere utile se rinunci a interromperlo per raccontare una storia più interessante. Domenica arriva voglia di aria nuova e puoi finalmente mettere ordine nelle idee. Amore: una risposta semplice vale più di tre allusioni. Fortuna: 7/10.

Cancro – Il dramma domestico ha finito le sedie

Questa settimana il mondo non ce l’ha con te, anche se il vicino sposta i mobili proprio quando vorresti riposare. La Luna crescente invita a uscire dal guscio e a discutere una questione familiare prima che diventi una saga a puntate. Un piccolo favore ricevuto non richiede un discorso di ringraziamento con lacrime e testimoni. Sul lavoro proteggi il tuo tempo, perché non sei il pronto soccorso emotivo dell’intero ufficio. Nel weekend cucina qualcosa per piacere, non per dimostrare che nessuno ti apprezza abbastanza. Amore: chiedi ciò che desideri senza mettere alla prova la telepatia altrui. Fortuna: 7/10.

Leone – Due pianeti, un ego e nessun posto a sedere

Lunedì Marte e Giove si incontrano nel tuo segno: un’iniezione simbolica di energia che tu vorresti convertire immediatamente in una statua equestre. Hai coraggio, iniziativa e una discreta capacità di trascinare gli altri, ma mercoledì e giovedì il Sole in quadratura con Giove e Marte suggerisce di non scambiare ogni obiezione per lesa maestà. Se hai un progetto, mostrane i risultati prima di prenotare la cerimonia inaugurale. In famiglia non servono proclami, basta portare fuori la spazzatura senza convocare i fotografi. Amore: un complimento sincero non toglie luce alla tua corona. Fortuna: 8/10.

Vergine – Il controllo qualità ha perso il controllo

Hai individuato tre errori nel documento, due nel menù e uno nella vita di un conoscente che non ti ha chiesto consulenza. Il cielo ti invita a usare la precisione per chiudere una faccenda concreta, non per trasformare il condominio in un laboratorio di certificazione. Martedì una scadenza va affrontata con pragmatismo; da mercoledì il nervosismo altrui potrebbe tentarti a rispondere con una circolare. Resisti. Il fine settimana premia chi riesce a stare con gli amici senza raddrizzare i quadri alle loro spalle. Amore: il difetto più tenero è quello che smetti di correggere. Fortuna: 8/10.

Bilancia – La diplomazia non paga il conto alla romana

Venere è tornata diretta nel tuo segno, ma la tua abilità nel rimandare una scelta resta perfettamente funzionante. Una cena da organizzare diventa una trattativa internazionale: tre menù, cinque pareri e nessuno che prenota. Questa settimana prova a dire cosa preferisci prima di domandare a tutti se va bene. Sul lavoro una collaborazione migliora se definisci i confini con garbo ma senza girarci intorno. Il primo quarto di Luna può rendere più evidente una questione che non sopporta altri rinvii. Amore: essere gentili non significa essere invisibili. Fortuna: 8/10.

Scorpione – Il sospetto non è una prova documentale

Con il Sole ancora nel tuo segno fino a domenica, hai la sensazione di vedere ciò che gli altri nascondono. A volte è intuito, altre volte è semplicemente una notifica letta male. Mercoledì e giovedì le quadrature del Sole con Giove e Marte possono accendere discussioni inutili: non fare di una frase storta un’inchiesta con dodici puntate. Un problema professionale si risolve chiedendo un chiarimento e mettendo nero su bianco un accordo. Nel fine settimana lascia perdere la tentazione di controllare chi ha visualizzato le storie. Amore: la complicità cresce dove finiscono gli interrogatori. Fortuna: 6/10.

Sagittario – Il futuro chiama, tu hai già comprato la valigia

Fino a sabato hai la testa altrove, fra progetti di viaggio, corsi da iniziare e un’improbabile attività che dovrebbe renderti ricco entro Natale. Domenica il Sole entra nel tuo segno e ti restituisce voglia di partire, almeno simbolicamente. Prima però salda una promessa concreta e leggi le condizioni scritte in piccolo. A metà settimana una persona più prudente ti fa notare un rischio: non è un nemico della libertà, probabilmente sa usare la calcolatrice. Ad Arezzo puoi esplorare nuove strade anche senza cambiare continente. Amore: entusiasmo sì, sparizioni improvvise no. Fortuna: 8/10.

Capricorno – Il riposo è in attesa di autorizzazione

Sei talmente abituato a essere indispensabile che, quando tutto funziona, ti viene il sospetto di aver dimenticato una responsabilità. La settimana ti offre l’occasione di delegare una piccola incombenza e scoprire che il mondo sopravvive anche senza il tuo timbro. Una conversazione economica richiede chiarezza, non pessimismo preventivo. Tra mercoledì e giovedì evita di farti trascinare nelle gare di orgoglio di chi parla tanto e conclude poco. Domenica prova un lusso sconosciuto: un pomeriggio senza verificare la posta. Amore: la presenza vale più di un piano quinquennale. Fortuna: 7/10.

Acquario – La rivoluzione ha bisogno del verbale

Il primo quarto di Luna di martedì cade nel tuo segno e ti mette davanti a una scelta: continuare a discutere il sistema o fare finalmente qualcosa per cambiarne un pezzetto. Parti dalle cose semplici, come rispondere a una mail o rispettare un impegno preso. Un amico ha un’idea diversa dalla tua e non per questo merita l’espulsione dal futuro. A metà settimana l’aria si scalda nei gruppi e nelle riunioni; il tuo talento sarà non alimentare ogni polemica. Domenica cerca un posto dove parlare senza microfono. Amore: lascia spazio all’imprevisto, anche se non l’hai progettato tu. Fortuna: 7/10.

Pesci – Il sesto senso non sostituisce lo scontrino

Hai fiutato un cambiamento, sognato una risposta e interpretato il rumore della caldaia come un messaggio dell’universo. Poi arriva la bolletta e torna la realtà, con una puntualità che gli astri si sognano. La Luna passa nel tuo segno nella parte centrale della settimana e offre uno spunto per ascoltare meglio emozioni e bisogni, senza farne una telenovela. Un’attività creativa ti dà soddisfazione se la porti a termine invece di raccontarla soltanto. Nel weekend una chiacchierata sincera scioglie una tensione. Amore: meno lettura del pensiero, più parole comprensibili. Fortuna: 8/10.

Il verdetto delle stelle

Marte e Giove promettono entusiasmo, il primo quarto di Luna pretende scelte e il Sole domenica invita a cambiare orizzonte. Nel frattempo nessun pianeta ha ancora trovato il modo di far leggere i regolamenti prima di protestare, arrivare puntuali alle riunioni o ammettere un errore senza accusare il traffico. Le stelle indicano la direzione, ma il volante resta nelle vostre mani. E ricordate: l’oroscopo è gratis, le conseguenze delle vostre decisioni no.