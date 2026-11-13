Italia superata anche da Malta negli stipendi: il Governo valuta di allargare il Mediterraneo

L’Italia ha raggiunto un nuovo importante traguardo economico: guadagnare meno di Malta, Slovenia e Spagna. Un risultato che conferma la straordinaria capacità del nostro Paese di restare competitivo soprattutto quando si tratta di arrivare dopo gli altri.
Secondo i dati Eurostat relativi al 2025, lo stipendio medio annuo lordo equivalente a tempo pieno in Italia è di 34.213 euro, contro una media europea di circa 41.500 euro.
La Slovenia arriva a 37.586 euro, la Spagna a 35.125 e Malta a 35.003. L’Italia resta ferma a 34.213, ma può consolarsi: siamo ancora davanti alla Polonia. Almeno finché non se ne accorgono.
Di fronte alla situazione, il Governo, almeno nell’immaginazione del Forestiero, starebbe valutando un piano straordinario per recuperare terreno: eliminare dalla classifica tutti i Paesi dove si guadagna più che in Italia.
«Non possiamo permettere che gli altri continuino a prendere stipendi superiori ai nostri», avrebbe dichiarato un ministro rigorosamente inventato. «È una concorrenza sleale nei confronti dei lavoratori italiani, che da anni fanno enormi sacrifici per consentire alle statistiche di restare basse».
Tra le ipotesi allo studio anche quella di sostituire gli aumenti salariali con attestati di gratitudine, pacche sulle spalle e una nuova festività nazionale dedicata a chi riesce ad arrivare al 27 del mese senza chiedere un prestito.
Particolare preoccupazione desta il sorpasso di Malta. Un Paese talmente piccolo che molti italiani lo consideravano una destinazione per le vacanze studio e che adesso rischia di diventare una meta per cercare lavoro.
Intanto dal mondo delle imprese arriva il solito messaggio rassicurante: mancano lavoratori qualificati, i giovani non hanno voglia di lavorare e bisogna rilanciare la produttività. Possibilmente senza parlare di stipendi, argomento che rischia di rovinare il clima aziendale.
Ad Arezzo la notizia potrebbe aprire prospettive interessanti. Finalmente chi prende 1.300 euro al mese potrà consolarsi pensando che, con un po’ di fortuna, tra qualche anno riuscirà a permettersi un fine settimana a Malta. In bassa stagione. Dormendo in macchina.
Resta comunque un dato incoraggiante: in Europa ci sono ancora Paesi dove si guadagna meno che in Italia.
Per il momento.
Il Forestiero
Articolo satirico basato sui dati reali Eurostat relativi alle retribuzioni del 2025. Dichiarazioni e iniziative governative citate sono inventate a fini umoristici.