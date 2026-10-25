ACF Arezzo, rimonta a Brescia: Torres firma il 2-1, tre punti d’oro per le amaranto

L’ACF Arezzo conquista tre punti preziosi sul campo del Brescia nella sesta giornata di campionato. Le amaranto di Andrea Benedetti, sotto dopo appena due minuti, reagiscono e ribaltano il risultato grazie alle reti di Razzolini e Torres, chiudendo la sfida sul 2-1.

La partenza è tutta in salita: al 2’ Cherubini sorprende Beka con una conclusione dalla distanza e porta avanti le padrone di casa. L’Arezzo però non si disunisce. Al 5’ Brayda sfiora il pareggio, poi al 13’ è Poli a mandare alto su una buona occasione nata da calcio d’angolo.

Il pareggio arriva al 19’: punizione di Brayda, pallone sul secondo palo e Razzolini trova la deviazione vincente. Le amaranto continuano a farsi vedere in avanti, soprattutto sui calci piazzati dell’ex di turno, mentre il Brescia prova a rispondere con Pasquali senza impensierire troppo Beka.

Nella ripresa l’Arezzo insiste. Torres, entrata all’intervallo al posto di Placidi, ci prova già al 64’ e al 71’ trova il gol decisivo: a tu per tu con Pucova firma la sua prima rete con la prima squadra e completa la rimonta. Nel finale ci sarebbe anche l’occasione per il tris, ma all’81’ Pucova respinge il rigore calciato da Poli, assegnato per un fallo di mano.

Finisce 2-1 per l’ACF Arezzo. Una vittoria importante per muovere la classifica e allontanarsi dalle zone basse, con due assist di Brayda e la prima gioia in prima squadra per Torres.

Brescia-ACF Arezzo 1-2

Marcatrici: 2’ Cherubini (B), 19’ Razzolini (A), 71’ Torres (A).

Brescia: Pucova, Marenco, Nicolini, Kaabachi (46’ Galbusera), Cacciamali (55’ Ravnachka), Kuratomi, Toma, Cherubini, Giuliano (55’ Farina), Licari (55’ Zazzera), Pasquali. A disposizione: Blatti, Ghisi, Farina, Ravnachka, Balestrieri, Zazzera, Cini, Franco. Allenatore: Damiano Zenoni.

ACF Arezzo: Beka, Tuteri, Davico, Mancuso, Brayda (76’ Lorieri), Penzo (66’ Milani), Poli (87’ Balducci), Bertora, Placidi (46’ Torres), Nasoni E., Razzolini (76’ Tulimieri). A disposizione: Belloli, Barsali, Moretti, Martino. Allenatore: Andrea Benedetti.

Espulso: 57’ Carloni, fisioterapista ACF Arezzo. Calci d’angolo: 2-7. Recupero: 0’ nel primo tempo, 3’ nel secondo.