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Brescia-ACF Arezzo, vittoria in rimonta delle amaranto per 2-1
L’ACF Arezzo conquista tre punti sul campo del Brescia grazie alle reti di Razzolini e Torres.

ACF Arezzo, rimonta a Brescia: Torres firma il 2-1, tre punti d’oro per le amaranto

Sotto dopo appena due minuti, le amaranto ribaltano la partita con Razzolini e Torres. Due assist dell'ex Brayda e un rigore parato a Poli nel finale.

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ACF Arezzo, rimonta a Brescia: Torres firma il 2-1, tre punti d’oro per le amaranto

Sotto dopo appena due minuti, le amaranto ribaltano la partita con Razzolini e Torres. Due assist dell'ex Brayda e un rigore parato a Poli nel finale.

L’ACF Arezzo conquista tre punti preziosi sul campo del Brescia nella sesta giornata di campionato. Le amaranto di Andrea Benedetti, sotto dopo appena due minuti, reagiscono e ribaltano il risultato grazie alle reti di Razzolini e Torres, chiudendo la sfida sul 2-1.

La partenza è tutta in salita: al 2’ Cherubini sorprende Beka con una conclusione dalla distanza e porta avanti le padrone di casa. L’Arezzo però non si disunisce. Al 5’ Brayda sfiora il pareggio, poi al 13’ è Poli a mandare alto su una buona occasione nata da calcio d’angolo.

Il pareggio arriva al 19’: punizione di Brayda, pallone sul secondo palo e Razzolini trova la deviazione vincente. Le amaranto continuano a farsi vedere in avanti, soprattutto sui calci piazzati dell’ex di turno, mentre il Brescia prova a rispondere con Pasquali senza impensierire troppo Beka.

Nella ripresa l’Arezzo insiste. Torres, entrata all’intervallo al posto di Placidi, ci prova già al 64’ e al 71’ trova il gol decisivo: a tu per tu con Pucova firma la sua prima rete con la prima squadra e completa la rimonta. Nel finale ci sarebbe anche l’occasione per il tris, ma all’81’ Pucova respinge il rigore calciato da Poli, assegnato per un fallo di mano.

Finisce 2-1 per l’ACF Arezzo. Una vittoria importante per muovere la classifica e allontanarsi dalle zone basse, con due assist di Brayda e la prima gioia in prima squadra per Torres.

Brescia-ACF Arezzo 1-2

Marcatrici: 2’ Cherubini (B), 19’ Razzolini (A), 71’ Torres (A).

Brescia: Pucova, Marenco, Nicolini, Kaabachi (46’ Galbusera), Cacciamali (55’ Ravnachka), Kuratomi, Toma, Cherubini, Giuliano (55’ Farina), Licari (55’ Zazzera), Pasquali. A disposizione: Blatti, Ghisi, Farina, Ravnachka, Balestrieri, Zazzera, Cini, Franco. Allenatore: Damiano Zenoni.

ACF Arezzo: Beka, Tuteri, Davico, Mancuso, Brayda (76’ Lorieri), Penzo (66’ Milani), Poli (87’ Balducci), Bertora, Placidi (46’ Torres), Nasoni E., Razzolini (76’ Tulimieri). A disposizione: Belloli, Barsali, Moretti, Martino. Allenatore: Andrea Benedetti.

Espulso: 57’ Carloni, fisioterapista ACF Arezzo. Calci d’angolo: 2-7. Recupero: 0’ nel primo tempo, 3’ nel secondo.

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