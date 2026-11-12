Andrea Saviotti, domani l’ultimo saluto in Duomo. Una raccolta fondi per il figlio Noel

Arezzo si prepara a dare l’ultimo saluto ad Andrea Saviotti, scomparso il 5 novembre a soli 38 anni in un incidente sull’autostrada A1.

I funerali si svolgeranno venerdì 13 novembre alle ore 14.30 nel Duomo di Arezzo.

La sua morte ha suscitato profonda commozione anche nel mondo del tifo amaranto e nel quartiere di Porta Santo Spirito, ai quali Andrea era legato.

In sua memoria, la famiglia ha avviato una raccolta fondi per contribuire al futuro di Noel, il figlio di Andrea, di nove anni.

È un modo per trasformare l’affetto e la vicinanza ricevuti in un sostegno concreto per il bambino.

Chi desidera partecipare può farlo attraverso la raccolta fondi dedicata ad Andrea e Noel.

L’Ortica si unisce al cordoglio della famiglia e contribuisce volentieri a diffondere questa iniziativa di solidarietà.