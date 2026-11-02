Tennis Giotto, le donne conquistano i playoff per l’A1. Uomini battuti nello scontro al vertice

Il Tennis Giotto conquista i playoff per la promozione in Serie A1 femminile. La formazione aretina ha battuto in trasferta il Tc Genova 1893 per 3-1 e, grazie alla contemporanea sconfitta del Tennis Beinasco contro il Ct Ceriano Saronno, si è assicurata matematicamente il primo posto del girone di A2 con una giornata d’anticipo.

È il miglior risultato mai raggiunto da una squadra femminile del circolo aretino, arrivato alla terza stagione consecutiva nella categoria. Più amara la domenica della formazione maschile: nello scontro diretto al vertice contro il Ct Albinea, gli emiliani si sono imposti per 4-2, mettendo una seria ipoteca sull’unico posto disponibile per i playoff.

Le ragazze capitanate da Jacopo Bramanti hanno costruito il successo a Genova già nei singolari. Camilla Gennaro ha superato Elettra Beecroft con un doppio 6-0, mentre Gaia Squarcialupi ha battuto Martina Augello per 6-1, 6-0. L’unico punto delle padrone di casa è arrivato da Denise Valente, vittoriosa su Matilde Mariani per 7-5, 6-4.

Il doppio decisivo ha visto Gennaro e Mariani imporsi su Augello e Valente per 6-3, 6-4. A completare la festa aretina è arrivata la notizia del 4-0 subito dal Tennis Beinasco contro il Ct Ceriano Saronno: un risultato che ha reso irraggiungibile il Tennis Giotto in testa alla classifica.

La squadra maschile, guidata da Alessandro Caneschi, ha invece dato battaglia davanti al pubblico di casa contro un Ct Albinea forte anche di giocatori di livello internazionale. Filippo Alberti ha battuto Flavio Bocci per 6-3, 6-2 e Pietro Fanucci ha superato Cristian Carli per 6-2, 7-5. Gli ospiti hanno pareggiato i conti grazie ai successi di Buwaysar Gadamauri su Raffaele Ciurnelli (7-6, 6-3) e di Stefano Travaglia su Stefano Baldoni (6-3, 6-4).

Sul 2-2 sono stati i doppi a decidere la sfida. Gadamauri e Lorenzo Bocchi hanno battuto Alberti e Ciurnelli per 7-5, 6-1; Bocci e Carli hanno superato Baldoni e Fanucci per 7-5, 3-6, 10-3, fissando il risultato finale sul 4-2 per Albinea.

Domenica 8 novembre, dalle ore 10, si disputerà l’ultima giornata della stagione regolare. Le donne ospiteranno il Tennis Beinasco senza più rischiare il primato, mentre gli uomini saranno impegnati sul campo del Tc Padova. La formazione maschile è già certa almeno del secondo posto e della permanenza in A2 nel 2027, per la quinta stagione consecutiva, ma proverà a tenere aperte fino all’ultimo le residue possibilità di qualificazione ai playoff.