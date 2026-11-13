Consultorio di Arezzo, secchi nel corridoio e 16 auto ASL ferme: due domande aspettano risposta

Una fotografia scattata nella mattinata di giovedì 12 novembre all’interno del Consultorio di Arezzo mostra una situazione quantomeno singolare: secchi sistemati sul pavimento, teli di plastica e protezioni improvvisate in un corridoio della struttura sanitaria.

L’immagine, inviata alla redazione da una lettrice, fa pensare a un problema di infiltrazioni d’acqua, anche se le cause e l’entità del disagio dovranno essere chiarite dalla ASL Toscana Sud Est.

Insomma, in attesa di conoscere la situazione, pare che accanto ai servizi sanitari sia stato attivato anche quello di raccolta delle acque. Con mezzi piuttosto tradizionali: secchi e buona volontà.

Ma la segnalazione non finisce qui.

La stessa lettrice richiama l’attenzione su un’altra situazione che meriterebbe qualche spiegazione: 16 automobili della ASL, prevalentemente Fiat Panda, che a suo dire si trovano ferme da tempo nell’area compresa tra il Consultorio e la Senologia.

«Mi sono chiesta che fine faranno queste auto», scrive, avanzando anche una proposta: perché non destinarle, qualora fossero effettivamente dismesse e ancora utilizzabili, a persone in difficoltà economica, attraverso procedure regolari e un contributo simbolico da devolvere magari al servizio Scudo del Calcit?

Un’idea che nasce da una considerazione semplice: se quelle automobili non servono più all’Azienda sanitaria, potrebbero ancora essere utili a qualcuno.

Naturalmente, prima di parlare di abbandono o dismissione, sarebbe necessario sapere se i mezzi siano ancora in servizio, temporaneamente inutilizzati, destinati alla vendita oppure in attesa di rottamazione. E un’eventuale cessione dovrebbe rispettare le procedure previste per i beni pubblici.

Le domande alla ASL sono dunque due.

La prima riguarda il Consultorio: che cosa è accaduto nel corridoio fotografato, quali interventi sono previsti e in quali tempi?

La seconda riguarda il parco auto: qual è la situazione effettiva dei 16 mezzi segnalati e quale destinazione è prevista per quelli eventualmente non più utilizzati?

Non chiediamo miracoli. Per quelli, del resto, la sanità pubblica non ha ancora previsto un apposito sportello.

Basterebbero risposte chiare, una manutenzione efficiente e una gestione trasparente dei beni pubblici.

L’Ortica resta a disposizione per pubblicare i chiarimenti della ASL Toscana Sud Est.

Aggiornamento del 13 novembre – La ASL mette all’asta 18 automobili

La ASL Toscana sud est ha comunicato che il 19 novembre scadranno i termini per presentare le offerte relative a 18 automobili aziendali in dismissione.

Le gare si svolgeranno online sul portale www.arezzosienaastagiudiziaria.fallcoaste.it: inizieranno il 20 novembre alle ore 12 e termineranno il 24 novembre, a partire dalle ore 9, secondo gli orari delle singole aste. Ogni mezzo sarà aggiudicato al maggior offerente. Le informazioni sui veicoli sono disponibili anche sul portale www.giustiziaivg.it.

Il comunicato arriva nella stessa giornata in cui L’Ortica ha pubblicato la segnalazione relativa a 16 automobili ferme da tempo, secondo una lettrice, nell’area tra Consultorio e Senologia di Arezzo. Non sappiamo ancora se i 16 veicoli segnalati siano compresi tra i 18 messi all’asta: il comunicato non lo specifica.

Resta quindi da chiarire la destinazione dei mezzi fotografati e, soprattutto, resta aperta l’altra domanda: che cosa è accaduto nel corridoio del Consultorio e quali interventi sono previsti per risolvere il problema dei secchi e delle possibili infiltrazioni?

Ulteriore aggiornamento del 13 novembre – Il portale delle aste funziona, ma senza «www»

C’è un particolare nel comunicato della ASL: l’indirizzo indicato per partecipare alle aste, preceduto da «www», non risulta raggiungibile. Il browser restituisce un errore di risoluzione del nome del sito.

Abbiamo verificato che il portale delle aste è invece accessibile all’indirizzo https://arezzosienaastagiudiziaria.fallcoaste.it/, senza «www». Sul sito è presente anche un lotto relativo a una Fiat Panda 4×4, con prezzo base di 900 euro e inizio della gara previsto per il 20 novembre. Questo non consente, tuttavia, di stabilire se il veicolo sia tra i 16 segnalati dalla lettrice.

Insomma, le auto sono all’asta. Per raggiungerle, però, bisogna prima trovare l’indirizzo giusto. Una svista può capitare, ma quando si comunica una vendita pubblica con una scadenza precisa, anche un collegamento funzionante dovrebbe far parte del servizio.

Resta naturalmente senza risposta la domanda sulle condizioni del corridoio del Consultorio.