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Potenziamento della videosorveglianza a Monte San Savino, progetto approvato in Prefettura ad Arezzo.
Monte San Savino, via libera della Prefettura al progetto di potenziamento della videosorveglianza.

Monte San Savino punta sulla videosorveglianza: via libera al progetto in Prefettura

Approvato il potenziamento del sistema di controllo del territorio. Restano da conoscere costi, finanziamenti, numero di telecamere e tempi di realizzazione.

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Monte San Savino punta sulla videosorveglianza: via libera al progetto in Prefettura

Approvato il potenziamento del sistema di controllo del territorio. Restano da conoscere costi, finanziamenti, numero di telecamere e tempi di realizzazione.

Via libera in Prefettura al progetto di potenziamento della videosorveglianza del Comune di Monte San Savino. La proposta è stata esaminata questa mattina, mercoledì 11 novembre, dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito ad Arezzo e presieduto dal prefetto.

All’incontro hanno partecipato i vertici provinciali delle forze di polizia, il sindaco di Monte San Savino e il comandante della Polizia locale. Il progetto, presentato dall’amministrazione comunale nell’ambito del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, prevede di rafforzare il controllo del territorio attraverso nuove infrastrutture di videosorveglianza e tecnologie a supporto delle attività di prevenzione e accertamento dei reati.

Il Comitato ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’utilità delle telecamere sia come strumento di prevenzione sia per aiutare le forze dell’ordine a ricostruire i fatti e individuare eventuali responsabili.

«L’azione di prevenzione e controllo del territorio», ha dichiarato il prefetto nel comunicato diffuso al termine della riunione, «si fonda sempre più su una stretta sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte».

Fin qui le intenzioni, condivisibili. Ma il comunicato non specifica quanti nuovi dispositivi saranno installati, dove verranno collocati, quanto costerà il potenziamento, quali risorse lo finanzieranno e quando entrerà in funzione. Informazioni che sarà utile conoscere per valutare la portata concreta dell’intervento.

L’approvazione del progetto è dunque un primo passaggio, non la notizia di una rete già potenziata e operativa. Perché, in materia di sicurezza, oltre ai protocolli e alle riunioni servono impianti che funzionino davvero. E possibilmente anche dopo il taglio del nastro.

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