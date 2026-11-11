San Giovanni, falsi carabinieri prendono l’oro e chiedono 8mila euro: alle Poste trovano gli unici che fanno domande

A San Giovanni Valdarno i truffatori hanno deciso che portarsi via soltanto l’oro era troppo poco. Così, dopo essersi spacciati per carabinieri e aver convinto una donna a consegnare i preziosi custoditi in casa, hanno pensato bene di completare l’opera facendole trasferire anche 8mila euro su un conto estero.

Un servizio completo, insomma. Mancavano soltanto il timbro, la ricevuta e un questionario sul grado di soddisfazione della cliente.

La vicenda, avvenuta nei giorni scorsi, è stata resa nota da Poste Italiane mercoledì 11 novembre. La donna si è presentata all’ufficio postale di via Napoli per effettuare un bonifico istantaneo di circa 8mila euro verso una banca estera.

Durante l’operazione sono comparsi alcuni avvisi antifrode. Gli impiegati, insospettiti dalle circostanze, hanno cominciato a fare domande, scoprendo che dietro quel trasferimento c’era una truffa.

Una bella seccatura per i malviventi, che evidentemente contavano sulla rapidità del bonifico e non avevano previsto l’inconveniente di trovare qualcuno disposto a ragionare.

Ma la storia non finisce qui.

Poche ore dopo la donna è tornata allo stesso sportello, stavolta per ricaricare una carta prepagata. Un secondo tentativo di trasferire denaro che ha fatto scattare nuovamente l’allarme.

Il personale ha avvisato le forze dell’ordine e, nonostante le iniziali resistenze della cliente, è riuscito a convincerla a rinunciare anche all’operazione successiva.

Il risultato è che gli 8mila euro del bonifico sono rimasti al sicuro. L’oro, purtroppo, era già stato consegnato ai truffatori.

Poste Italiane spiega che si tratta di una tipologia di raggiro nella quale falsi appartenenti alle forze dell’ordine convincono le vittime a consegnare gioielli e preziosi, per poi persuaderle a trasferire anche il denaro su conti indicati telefonicamente.

In pratica, i ladri si presentano come quelli che devono proteggerti dai ladri. Un sistema che avrebbe dell’assurdo, se non funzionasse davvero.

La responsabile Fraud Management Centro Nord di Poste Italiane, Alessandra Mariotti, ricorda che né il personale postale né le forze dell’ordine chiedono mai di consegnare preziosi o di effettuare bonifici e ricariche su indicazione telefonica.

Un avvertimento da prendere sul serio, perché questi raggiri sfruttano paura, fiducia nelle istituzioni e pressioni psicologiche. E a finirci dentro può essere chiunque, non soltanto chi ha poca dimestichezza con la tecnologia.

In venti uffici postali della provincia di Arezzo è disponibile anche un vademecum per riconoscere le truffe e difendersi dai contatti sospetti.

La morale della vicenda è semplice: se qualcuno vi telefona presentandosi come carabiniere e vi chiede di consegnargli l’oro o spostare i risparmi su un conto sicuro, riattaccate e chiamate il 112 attraverso i canali ufficiali.

I carabinieri veri non hanno bisogno dei vostri gioielli. E soprattutto non vi mandano alle Poste a finanziare la delinquenza internazionale.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.