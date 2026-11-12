HomeSaluteCalcit, altri 63mila euro di attrezzature per il San Donato
Presentazione delle nuove apparecchiature donate dal Calcit all'ospedale San Donato di Arezzo.
La presentazione delle nuove attrezzature donate dal Calcit Arezzo all'ospedale San Donato.

Calcit, altri 63mila euro di attrezzature per il San Donato

Tre nuove apparecchiature donate all'ospedale di Arezzo per Radiologia, Pediatria e assistenza infermieristica. Strumenti per migliorare diagnosi, cure respiratorie e accessi venosi.

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Calcit, altri 63mila euro di attrezzature per il San Donato

Tre nuove apparecchiature donate all'ospedale di Arezzo per Radiologia, Pediatria e assistenza infermieristica. Strumenti per migliorare diagnosi, cure respiratorie e accessi venosi.

Il Calcit Arezzo torna a sostenere l’ospedale San Donato con una nuova donazione di apparecchiature sanitarie per un valore complessivo di circa 63mila euro. Tre strumenti destinati a Radiologia, Pediatria e al team infermieristico degli accessi vascolari, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni e l’assistenza ai pazienti.

Le nuove attrezzature sono state presentate questa mattina nell’auditorium dell’ospedale, alla presenza della direzione sanitaria, dei responsabili dei reparti interessati e dei rappresentanti delle professioni infermieristiche.

Un ecografo da oltre 48mila euro per la Radiologia

La donazione più consistente riguarda un ecografo di alta gamma, del valore di 48.300 euro, destinato alla Radiologia.

L’apparecchiatura permette di ottenere immagini ad alta risoluzione e dispone di tecnologie avanzate, tra cui Color Doppler ed ecografia con mezzo di contrasto (CEUS). Strumenti particolarmente utili per individuare e valutare lesioni, anche in ambito oncologico, e supportare diagnosi più accurate.

Duccio Venezia, direttore della Radiologia del San Donato, ringrazia il Calcit e sottolinea come la nuova strumentazione permetta di effettuare diagnosi più accurate e di affrontare con maggiore sicurezza anche le anatomie più complesse.

Un ventilatore per i piccoli pazienti

Alla Pediatria è stato destinato un ventilatore del valore di 8.400 euro, progettato per fornire assistenza respiratoria non invasiva ai bambini con insufficienza respiratoria acuta.

Il dispositivo eroga una miscela di aria e ossigeno ad alti flussi, riscaldata e umidificata, contribuendo a rafforzare le possibilità di assistenza del reparto.

Marco Martini, direttore della Pediatria, ringrazia il Calcit e sottolinea che il ventilatore arricchisce la dotazione del reparto e migliora l’assistenza ai bambini che si rivolgono al pronto soccorso pediatrico e alla Pediatria.

Un ecografo portatile per curare anche a domicilio

La terza apparecchiatura, del valore di 5.550 euro, è un ecografo portatile destinato al team infermieristico degli accessi vascolari, afferente alla Terapia intensiva.

Composto da una sonda ad alta risoluzione e da un tablet, può essere trasportato direttamente al letto del paziente, sia in ospedale sia a domicilio.

Consente agli infermieri di individuare più facilmente le vene e di posizionare i cateteri necessari alla somministrazione delle terapie. Trova impiego in diversi ambiti, dalla chirurgia all’oncologia, fino alle cure palliative.

Vianella Agostinelli, direttrice del Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche della Asl Toscana sud est, evidenzia l’importanza dello strumento per garantire sicurezza e continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

Il ringraziamento dell’ospedale

Il direttore del presidio ospedaliero, Alessio Cappetti, ha sottolineato il valore delle nuove dotazioni, non soltanto sotto il profilo economico, ma soprattutto per le opportunità che offrono ai professionisti sanitari e ai pazienti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Giancarlo Sassoli e a tutti i cittadini che continuano a sostenere le iniziative del Calcit.

La donazione conferma ancora una volta il ruolo dell’associazione nel rafforzamento della sanità aretina. Dietro le apparecchiature ci sono il lavoro dei volontari e la generosità di una comunità che, attraverso il Calcit, continua a investire concretamente nella salute.

E in tempi in cui si parla spesso di ciò che manca alla sanità, questa è una notizia che merita di essere raccontata: tre strumenti in più per chi cura e per chi ha bisogno di cure.

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