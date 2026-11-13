Policiano corre nel ricordo di Moreno Sinatti: quasi 500 atleti al via

Domenica 15 novembre Policiano torna a correre nel ricordo di Moreno Sinatti. Sono attesi quasi 500 atleti per “Corriamo con Moreno”, la manifestazione organizzata dall’Unione Polisportiva Policiano Arezzo Atletica tra sport, amicizia e memoria.

Il ritrovo è fissato alle 8.30 alla sede della Polisportiva Policiano, con partenza della gara competitiva alle 9.30. Il percorso di 10 chilometri attraverserà i sentieri di montagna sui quali Moreno amava allenarsi. In programma anche una prova non competitiva di 4 chilometri.

La gara competitiva sarà valida come Campionato Toscano FIDAL individuale e di società di corsa in montagna.

Alle 11 toccherà ai più giovani, con gare sulle distanze dai 100 metri al chilometro, suddivise per fasce d’età. Gli iscritti alle prove giovanili sono già oltre 160, secondo gli organizzatori.

Le iscrizioni sono gratuite. Al termine della manifestazione è previsto un pranzo conviviale, gratuito per gli atleti; familiari e accompagnatori potranno partecipare con un contributo di 20 euro.

Sono previste premiazioni per i primi classificati assoluti e di categoria, riconoscimenti per tutti i partecipanti alle gare giovanili e per le società più numerose.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Arezzo, della FIDAL Toscana e della FIDAL Arezzo.

«Correre insieme sui sentieri di Moreno significa mantenere vivo il suo ricordo e ritrovarsi attorno a quei valori di amicizia, passione e solidarietà che hanno sempre caratterizzato la sua vita», sottolineano gli organizzatori.

Una giornata per ritrovarsi e ricordare Moreno Sinatti nel modo che avrebbe amato di più: correndo insieme.

Informazioni: Fabio, 339 2214511. Organizzazione: U.P. Policiano Arezzo Atletica. Sito: www.uppoliciano.com.