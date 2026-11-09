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Squadra femminile del Tennis Giotto di Arezzo, prima nel girone di Serie A2 2026
La formazione femminile del Tennis Giotto, qualificata ai playoff per la promozione in Serie A1.

Tennis Giotto, donne prime in A2 e ai playoff per l’A1. Gli uomini chiudono secondi

La squadra femminile si prepara agli spareggi promozione del 22 e 29 novembre. La formazione maschile saluta il campionato con un successo per 4-2 a Padova.

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Tennis Giotto, donne prime in A2 e ai playoff per l’A1. Gli uomini chiudono secondi

La squadra femminile si prepara agli spareggi promozione del 22 e 29 novembre. La formazione maschile saluta il campionato con un successo per 4-2 a Padova.

Il Tennis Giotto chiude la stagione regolare di Serie A2 con un primo e un secondo posto. Un bilancio di prestigio per il circolo aretino, che ora guarda soprattutto alla squadra femminile, pronta a giocarsi la promozione nella massima serie.

Le ragazze guidate da Jacopo Bramanti hanno conquistato il primo posto nel girone e l’accesso ai playoff per l’A1, in programma domenica 22 e domenica 29 novembre. Un traguardo già raggiunto prima dell’ultima giornata, che ha visto le aretine cedere per 3-1 al Tennis Beinasco.

Una sconfitta senza conseguenze sulla classifica, con l’unico punto del Giotto arrivato grazie alla vittoria in singolare di Matilde Mariani. Le piemontesi si sono invece imposte contro Anna Gabric e Carlotta Melani, conquistando poi anche il doppio contro Rachele Bacciarini e Gaia Squarcialupi.

Adesso l’attenzione si sposta sugli spareggi promozione. Martedì 10 novembre sono attesi i sorteggi che stabiliranno l’avversaria del Tennis Giotto. La formazione aretina disputerà la gara d’andata in casa e quella di ritorno in trasferta.

Gli uomini vincono a Padova e chiudono al secondo posto

Finale di campionato positivo anche per la squadra maschile, capitanata da Alessandro Caneschi, che ha conquistato il secondo posto nel girone grazie anche al successo per 4-2 sul campo del Tc Padova.

Nell’ultima giornata il circolo aretino ha dato spazio soprattutto ai giovani del vivaio, offrendo loro un’importante occasione per misurarsi con il livello della Serie A2.

Francesco Cartocci ha superato Federico Zuin per 6-3 al terzo set, mentre Giorgio Carcani si è arreso a Jacopo Menegazzo per 3-6 nella frazione decisiva. Negli altri singolari sono arrivati la vittoria di Stefano Baldoni su Giuseppe La Vela e la sconfitta di Filippo Alberti contro Alexander Binda.

Sul 2-2 dopo i singolari, sono stati i doppi a decidere l’incontro. Le coppie Baldoni-Cartocci e Alberti-Fanucci hanno conquistato entrambi i punti disponibili, fissando il risultato sul 4-2.

Per la formazione maschile si chiude così un’altra stagione di alto livello, con la conferma della permanenza in Serie A2 anche nel 2027, per il quinto anno consecutivo.

Il Tennis Giotto può dunque archiviare la stagione regolare con soddisfazione. Ma per le donne il capitolo più importante deve ancora essere scritto: tra due domeniche comincerà la sfida per conquistare un posto nell’élite del tennis nazionale.

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