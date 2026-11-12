Arezzo, il PD attacca Comanducci sulle nomine: «È il soccorso ai non eletti»

Le nuove nomine firmate dal sindaco Marcello Comanducci accendono lo scontro politico ad Arezzo. Dopo la distribuzione degli incarichi nelle istituzioni, fondazioni e organismi cittadini, il Partito Democratico passa all’attacco e parla di «Nominopoli», accusando l’amministrazione di privilegiare gli equilibri tra partiti e liste civiche rispetto alle competenze.

Nel mirino del gruppo consiliare democratico finiscono le recenti designazioni che interessano, tra gli altri, la Fraternita dei Laici, la Biblioteca città di Arezzo, la Fondazione Arezzo InTour e la Casa di Riposo Fossombroni.

Il PD interpreta le scelte come un’operazione di spartizione politica, con incarichi assegnati anche a esponenti delle forze che sostengono il sindaco.

«Un soccorso ai non eletti»

Il giudizio dell’opposizione è particolarmente duro. Nel comunicato si parla di un «soccorso ai non eletti» e di un sistema nel quale gli stessi protagonisti della politica locale passerebbero da un organismo all’altro, indipendentemente dalle esperienze maturate nei diversi settori.

Secondo i democratici, le istituzioni cittadine rischiano così di diventare strumenti per mantenere gli equilibri interni alla maggioranza, anziché luoghi nei quali valorizzare le migliori professionalità del territorio. È una valutazione politica che il PD accompagna con una richiesta precisa: rendere pubblici i criteri delle designazioni e chiarire quali competenze abbiano orientato le scelte.

Caneschi: «Con quali criteri vengono scelte queste persone?»

A sollevare direttamente la questione è il capogruppo del Partito Democratico Alessandro Caneschi, che chiede all’amministrazione di spiegare non soltanto i motivi delle nomine, ma anche i risultati attesi.

«Con quali criteri trasparenti si valutano le competenze di chi viene messo a capo della cosa pubblica? Quali sarebbero i risultati attesi da questo continuo “valzer di incarichi”?»

Caneschi pone poi una questione più generale: quale visione di città intenda realizzare l’amministrazione e quale mandato venga affidato ai rappresentanti nominati negli organismi pubblici.

L’accusa rivolta al sindaco è quella di aver privilegiato la distribuzione degli incarichi tra ex candidati e forze politiche della coalizione, senza aver spiegato sufficientemente i meriti e le capacità professionali alla base delle designazioni.

Le poltrone e la prova dei fatti

Il comunicato del PD si chiude con una battuta sul nome della lista civica del sindaco: Comanducci, secondo i democratici, avrebbe preferito il «FARE della politica» al «saper FARE delle competenze».

Una stoccata che riassume la polemica, ma lascia aperta una questione concreta: le nomine sono state effettuate. Adesso sarebbe utile conoscere, per ciascun incarico, i criteri adottati, i curriculum valutati, le eventuali indennità e soprattutto gli obiettivi assegnati.

Perché la politica può anche rivendicare le proprie scelte. Ma quando si tratta di amministrare istituzioni e risorse della comunità, spiegare ai cittadini perché sia stata scelta una persona anziché un’altra dovrebbe essere il minimo sindacale.

E quello, almeno per il momento, non richiede nemmeno una nuova poltrona.