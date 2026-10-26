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Formazione femminile del Tennis Giotto di Arezzo nel campionato nazionale di Serie A2 2026
La squadra femminile del Tennis Giotto, vittoriosa per 4-0 sul Ct Ceriano Saronno.

Tennis Giotto, doppio colpo in A2: ora arriva lo scontro al vertice con Albinea

Le donne superano 4-0 il Ct Ceriano Saronno, gli uomini vincono 4-2 a Sassari. Entrambe le squadre di Arezzo restano imbattute e al comando dei rispettivi gironi.

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Tennis Giotto, doppio colpo in A2: ora arriva lo scontro al vertice con Albinea

Le donne superano 4-0 il Ct Ceriano Saronno, gli uomini vincono 4-2 a Sassari. Entrambe le squadre di Arezzo restano imbattute e al comando dei rispettivi gironi.

Doppia vittoria per il Tennis Giotto nei campionati nazionali di Serie A2. Le due formazioni aretine mantengono imbattibilità e primato in classifica: le donne hanno battuto in casa il Ct Ceriano Saronno per 4-0, mentre gli uomini si sono imposti per 4-2 in Sardegna contro il Torres Tennis Sassari.

Ora gli occhi sono già puntati su domenica 1 novembre: dalle 10, i ragazzi guidati dal capitano Alessandro Caneschi ospiteranno il Ct Albinea, formazione emiliana con cui condividono il primo posto. Una sfida di grande peso nella corsa ai playoff per la promozione in A1.

Le donne dominano il Ceriano Saronno: 4-0 senza perdere un set

La formazione femminile capitanata da Jacopo Bramanti ha firmato una prova senza sbavature. Matilde Mariani ha sconfitto Maria Aurelia Scotti 6-3, 6-2; Camilla Gennaro ha superato Carola Cavelli 6-1, 6-2; Gaia Squarcialupi si è imposta su Ilaria Pennati 6-3, 6-1. Nel doppio, Gennaro e Mariani hanno completato il successo battendo Giorgia Russo e Scotti 6-2, 6-1.

Quattro punti, nemmeno un set lasciato alle avversarie e un’altra conferma della solidità delle aretine. Nel prossimo turno il Tennis Giotto femminile giocherà in trasferta contro il Tc Genova 1893.

Gli uomini espugnano Sassari: 4-2 alla Torres

Sui campi sardi, i ragazzi del Giotto hanno chiuso i singolari avanti 3-1 grazie a Raffaele Ciurnelli (6-3, 6-0 su Lorenzo Ferri), Stefano Baldoni (7-6, 6-4 su Viktor Durasovic) e Guelfo Borghini Baldovinetti (6-2, 6-0 su Andrea Cherchi). Filippo Alberti ha invece ceduto a Matteo Mura per 1-6, 3-6.

Il punto decisivo è arrivato dal doppio formato da Borghini Baldovinetti e Ciurnelli, vittoriosi per 6-3, 7-5 contro Ferri e Andrea Oronti. Nell’ultimo incontro, Baldoni e Pietro Fanucci sono stati sconfitti da Durasovic e Mura per 4-6, 3-6, fissando il risultato sul 4-2 per Arezzo.

Il doppio successo permette al circolo aretino di proseguire da protagonista in entrambe le competizioni. E, per la squadra maschile, la prossima domenica potrebbe già dire molto sulle ambizioni di promozione.

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