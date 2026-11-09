Saione, sulla transenna spunta un cartello: «Togliete i bidoni davanti ai negozi!»

A Saione, davanti alla chiesa e alle transenne dei lavori per la nuova piazza, è comparso un cartello di cartone con una richiesta che non lascia molto spazio alle interpretazioni: «Togliete i bidoni davanti ai negozi!!».

Niente comunicati, conferenze stampa o rendering colorati. Un pennarello, un pezzo di cartone e il messaggio è servito. A volte, per partecipare al dibattito sulla riqualificazione urbana, bastano meno mezzi di quelli necessari per organizzare una riunione.

Il cartello è stato affisso davanti alla chiesa di Saione, ma i bidoni a cui si riferisce si trovano in via Vittorio Veneto, a pochi metri dalla piazza. Non sappiamo chi abbia scritto e affisso il messaggio. Potrebbe essere la voce di un commerciante, di un residente o di qualcuno che frequenta la zona e vorrebbe vedere gli ingressi dei negozi più liberi. Attribuire il cartello ai commercianti sarebbe però una supposizione, non una notizia verificata.

Il messaggio arriva mentre piazza Saione sta cambiando volto, tra nuovi spazi pedonali, sistemazioni stradali e lavori che hanno inciso sulla viabilità del quartiere. Di questo cantiere e della trasformazione della piazza L’Ortica si era già occupata con un confronto fotografico.

La richiesta, in fondo, solleva un tema molto semplice: una piazza nuova non si giudica soltanto dalla pavimentazione, dalle aiuole o dall’effetto dei rendering, ma anche da come si vive ogni giorno. Compresa la posizione dei contenitori dei rifiuti rispetto alle attività commerciali.

Naturalmente il cartello non dimostra, da solo, che i bidoni siano collocati in modo irregolare o che esista una protesta condivisa. È una segnalazione visibile, da verificare sul posto e con chi lavora nella zona. Ma sarebbe un peccato ignorarla solo perché non è stampata su carta intestata.

A Saione stanno costruendo la piazza del futuro. Qualcuno, intanto, chiede una cosa molto presente: spostare i bidoni da davanti ai negozi. E senza neppure domandare un’inaugurazione con taglio del nastro.

Questo articolo usa l’ironia per commentare un fatto documentato dalla fotografia.