Arezzo si prepara a rifare il guardaroba della Giostra del Saracino. E siccome siamo una città che alle tradizioni ci tiene, anche il conto potrebbe essere medievale: secondo le stime riportate dalla stampa, per oltre 300 costumi si potrebbe arrivare a spendere tra due e tre milioni di euro.

Avete letto bene. Milioni. Non fiorini del Monopoli.

Il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini ha annunciato l’avvio del percorso per il rinnovo degli abiti dei figuranti, che risalgono al 1992.

Ecco il video pubblicato su Facebook:

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Dopo oltre trent’anni tra sole, pioggia, sudore e sudditanza alla tradizione, è comprensibile che qualche costume abbia bisogno di andare in pensione.

Il problema è che, a queste cifre, più che dei sarti servirebbe direttamente la Banca Centrale Europea.

Diecimila euro a costume. E il cavallo viene vestito da Armani?

Facciamo due conti, che ad Arezzo quando si parla di soldi pubblici è sempre un’attività rivoluzionaria.

Tre milioni diviso trecento fa diecimila euro a costume. È una semplice media teorica sul costo complessivo del progetto, non il prezzo effettivo di ogni singolo abito. Ma rende piuttosto bene l’idea.

Con diecimila euro oggi un cittadino normale compra un’utilitaria usata, sistema un pezzo di tetto oppure riesce a pagare qualche bolletta senza chiedere un prestito ai parenti.

Alla Giostra, invece, potrebbe essere la quota media necessaria per vestire un figurante.

A questo punto ci aspettiamo almeno il velluto che si stira da solo, le calzamaglie climatizzate e il mantello con navigatore satellitare. Perché, se uno deve vestirsi come nel 1250 spendendo come nel 2050, qualche comodità moderna sarebbe gradita.

Una commissione, perché senza commissione non è vera Arezzo

Per affrontare l’impresa è stata costituita una commissione che, tra gli altri, vedrà la partecipazione dello stesso Gamurrini, della restauratrice Laura Folli e dello storico della Giostra Luca Berti.

La progettazione dei nuovi costumi coinvolgerà l’Università di Firenze, mentre per marzo sono attesi studi e bozzetti.

Insomma, prima di cucire una manica bisognerà studiare, progettare, valutare, discutere e possibilmente convocare qualche altra riunione.

Non vorremmo ritrovarci con un tamburino che indossa una calzamaglia storicamente incompatibile con il suo secolo.

Nel frattempo, per il cittadino comune, resta un mistero molto meno medievale: dove si trovano due o tre milioni di euro?

Il vero miracolo sarà trovare i soldi

Sia chiaro: la Giostra è un patrimonio della città e i suoi costumi meritano attenzione, cura e, quando necessario, sostituzione. Nessuno pretende che i figuranti entrino in Piazza Grande con i pantaloni rattoppati dalla nonna.

Ma tra conservare una tradizione e affrontare un’operazione potenzialmente milionaria esiste una questione che meriterebbe qualche risposta.

Chi paga?

Il Comune? Gli sponsor? I privati? Qualche generoso mecenate disposto a finanziare il guardaroba più costoso della storia aretina?

E soprattutto: i due o tre milioni rappresentano una previsione attendibile, un tetto massimo oppure una cifra ancora tutta da verificare?

Perché una cosa è annunciare il rifacimento dei costumi, un’altra è spiegare come finanziarlo.

Arezzo ha già abbastanza cantieri, progetti e promesse per sapere che tra il bozzetto e il risultato finale può passare parecchia acqua sotto i ponti. Quando sotto i ponti l’acqua c’è.

L’unico costume che manca è quello del contribuente

Una proposta, a questo punto, ci permettiamo di avanzarla anche noi.

Tra i nuovi figuranti della Giostra venga istituita una figura storica finora ingiustamente dimenticata: il Contribuente Aretino.

Costume semplicissimo. Camicia rivoltata, pantaloni con le tasche vuote e un cartello con scritto: «Pago io?».

Non servono velluti pregiati, ricami rinascimentali o consulenze universitarie. Basta recuperare quello che resta dopo le tasse.

E se proprio vogliamo rispettare la fedeltà storica, lo si potrebbe rappresentare in ginocchio davanti all’esattore.

Sarebbe probabilmente il costume più realistico dell’intero corteo.

Intanto attendiamo di conoscere il costo definitivo, il piano dei finanziamenti e soprattutto quanto dell’eventuale investimento ricadrà sulle casse pubbliche.

Perché la Giostra del Saracino è una festa meravigliosa, ma prima di vestirla d’oro sarebbe opportuno capire chi dovrà aprire il portafoglio.

E a quel punto, altro che Buratto: il bersaglio più difficile da centrare potrebbe essere il bilancio.