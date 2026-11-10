Arezzo si prepara a un concorso di bellezza decisamente particolare. Il 14 e 15 novembre, nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi, arriveranno galline, galli e altri esemplari dell’avicoltura ornamentale per il 31° Campionato Italiano di Avicoltura, ospitato nell’ambito della manifestazione Animalia.

In sostanza, mentre il resto del mondo continua a discutere di bellezza, immagine e apparenza, ad Arezzo si torna finalmente alle cose serie: piumaggio, portamento e cresta.

E almeno stavolta le concorrenti non avranno bisogno di ricorrere al chirurgo estetico.

La manifestazione richiamerà allevatori, appassionati e curiosi, con esemplari selezionati di diverse razze avicole. Un mondo che, al di là delle battute, rappresenta una tradizione importante, fatta di allevamento, conoscenza degli animali e conservazione della biodiversità.

Ma per L’Ortica la tentazione è irresistibile.

Immaginate una passerella dove nessuno deve fingere di essere intelligente, nessuno promette di cambiare il mondo e nessuno ringrazia la giuria con un discorso preparato dall’ufficio stampa.

Si entra, si mostra la cresta, si sistemano le piume e si aspetta il verdetto.

Praticamente una campagna elettorale, ma con meno chiacchiere.

E poi c’è il tema della bellezza naturale. Le galline non conoscono filtri Instagram, ritocchini, extension o trattamenti antietà. La cresta è quella, il becco pure. E se una concorrente non piace alla giuria, al massimo fa coccodè.

Il programma di Animalia prevede anche esposizioni di animali da cortile, appuntamenti dedicati all’ornitologia e alla falconeria. La manifestazione sarà aperta sabato 14 novembre dalle 9 alle 19 e domenica 15 dalle 9 alle 18.30. Per i bambini fino a 11 anni l’ingresso è gratuito.

Insomma, un’occasione interessante anche per le famiglie, che potranno scoprire un settore spesso poco conosciuto.

L’Ortica seguirà con particolare interesse la manifestazione.

Non tanto per sapere chi sarà la gallina più bella, quanto per verificare se, almeno nel pollaio, a decidere saranno davvero le qualità delle concorrenti.

Ad Arezzo non sarebbe una novità da poco.