Tre incidenti in poche ore nell’Aretino: una donna in codice rosso alle Scotte

Tre incidenti stradali nel giro di poche ore, lunedì 9 novembre, tra Arezzo e la Valdichiana. Il bilancio degli interventi del 118 è di cinque persone soccorse, una delle quali trasportata in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena.

Il primo incidente a Marciano della Chiana

Alle 13:18 il 118 è stato attivato per un incidente in via Barbuti, a Marciano della Chiana, dove è rimasta coinvolta una sola automobile.

Un uomo di 80 anni è stato trasportato all’ospedale di Arezzo in codice giallo. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Monte San Savino, l’elisoccorso Pegaso 2, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Scontro tra autobus e due auto in viale dei Carabinieri

L’intervento più impegnativo è stato quello delle 17:14 ad Arezzo, in viale dei Carabinieri, dove si è verificato uno scontro che ha coinvolto un autobus di linea extraurbana e due automobili. Secondo il successivo comunicato dei Vigili del Fuoco, il pullman non trasportava viaggiatori al momento dell’incidente.

Tre le persone soccorse: due uomini di 58 e 66 anni, entrambi in codice giallo, e una donna di 62 anni trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena.

È stato necessario un consistente dispiegamento di mezzi di soccorso: automedica e autoinfermieristica di Arezzo, un’ambulanza della Croce Rossa, due ambulanze della Croce Bianca di Arezzo, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale.

Aggiornamento dei Vigili del Fuoco

Il Comando di Arezzo ha precisato che la propria squadra, intervenuta alle 17:17, ha operato su un incidente con sei persone complessivamente coinvolte: l’autista del pullman e i cinque occupanti delle due auto. Due persone sono state estratte dai Vigili del Fuoco dall’automobile più danneggiata, nella quale erano rimaste incastrate. Tutti i coinvolti sono stati affidati alle valutazioni dell’emergenza sanitaria sul posto. Il dato delle sei persone coinvolte non va confuso con quello delle tre persone soccorse riportato nella prima comunicazione del 118.

Quattro pattuglie della Polizia Locale hanno gestito il traffico, interrotto durante i soccorsi, ed effettuato i rilievi. I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza i mezzi e l’area in attesa del soccorso meccanico.

Altro scontro tra autobus e auto a Madonna di Mezzastrada

Poco dopo, alle 17:41, un altro incidente ha richiesto l’intervento del 118 in località Madonna di Mezzastrada, sempre nel comune di Arezzo.

Anche in questo caso si è trattato di uno scontro tra un autobus e un’automobile. Un uomo di 69 anni è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di Castiglion Fiorentino e le forze dell’ordine.

Tre episodi distinti che hanno impegnato nel corso del pomeriggio mezzi sanitari, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine. Le cause e le dinamiche degli incidenti non sono state precisate nelle comunicazioni ricevute.