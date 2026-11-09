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Rifiuti edili e calcinacci abbandonati lungo il sentiero verso la Rocca della Montanina
La distesa di macerie e materiali edili abbandonati nei pressi del sentiero CAI denunciata dal sindaco Mario Agnelli.

Rocca della Montanina, inaugurato il sentiero CAI delle macerie: panorama mozzafiato, soprattutto per la vergogna

Castiglion Fiorentino, rifiuti edili abbandonati lungo il percorso verso la Rocca della Montanina. Il sindaco Mario Agnelli denuncia lo scempio e invita i cittadini a segnalare i responsabili. Per il premio «Incivile dell'anno» c'è già un candidato.

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Rocca della Montanina, inaugurato il sentiero CAI delle macerie: panorama mozzafiato, soprattutto per la vergogna

Castiglion Fiorentino, rifiuti edili abbandonati lungo il percorso verso la Rocca della Montanina. Il sindaco Mario Agnelli denuncia lo scempio e invita i cittadini a segnalare i responsabili. Per il premio «Incivile dell'anno» c'è già un candidato.

A Castiglion Fiorentino qualcuno ha deciso che il sentiero CAI verso la Rocca della Montanina aveva bisogno di una riqualificazione. Troppa natura, troppi alberi, troppa tranquillità. Così, al posto dei soliti sassi, sono comparsi cumuli di calcinacci, mattoni, tegole, pezzi di asfalto e altri materiali di risulta.

Un intervento di arredo paesaggistico decisamente innovativo. Mancano soltanto il taglio del nastro e l’assessore con la fascia tricolore.

A denunciare lo scempio è stato il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, che su Facebook ha espresso tutto il proprio disprezzo per l’autore, ancora ignoto, dell’abbandono di rifiuti edili e ingombranti nei pressi del sentiero.

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D’altra parte, perché affrontare la fatica di smaltire correttamente i materiali quando si può trasformare un angolo di natura in una succursale abusiva del proprio cantiere?

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: dove gli escursionisti dovrebbero trovare boschi e silenzio, qualcuno ha pensato bene di offrire una dimostrazione pratica di quanto possa essere ingombrante la stupidità umana.

I commenti al post del sindaco aprono anche un’altra discussione. C’è chi chiama in causa il costo dello smaltimento e chi lamenta limitazioni e difficoltà nel conferimento degli inerti da parte dei privati. Sono osservazioni dei commentatori, non una verifica delle regole effettivamente applicate ai diversi tipi di rifiuto.

Altri, però, non accettano che i costi diventino una scusa per trasformare il bosco in una discarica. Un altro commento sostiene che una soluzione corretta si sarebbe potuta trovare comunque. E qui il punto è semplice: il conto dello smaltimento può essere salato, ma farlo pagare agli alberi non è una grande riforma fiscale.

Tra i commenti spunta anche chi segnala ristrutturazioni in zona, senza elementi verificati: un’indicazione che non dimostra alcun collegamento con i rifiuti abbandonati. C’è anche chi suggerisce che sarebbe stato meglio piazzare delle fototrappole senza avvisare nessuno. Insomma, il dibattito è aperto: prima la medaglia o prima la foto ricordo?

Il sindaco ha invitato chiunque disponga di informazioni utili a contattare la Polizia Locale al numero 0575 658314.

Agnelli ha anche proposto, ironicamente, di consegnare una medaglia al responsabile, naturalmente dopo la meritata sanzione.

Noi dell’Ortica suggeriremmo una cerimonia ufficiale, con tanto di motivazione: «Per aver dimostrato che si può avere una testa piena di calcinacci senza aver mai lavorato in un cantiere».

Resta soltanto da individuare il fenomeno. E sperare che qualcuno abbia visto qualcosa.

Perché i rifiuti si possono portare via. Per certa inciviltà, purtroppo, non esiste ancora un centro di raccolta attrezzato.

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