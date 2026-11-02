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Beppe Tinti torna a Ponticino e racconta il dietro le quinte dello spettacolo italiano

Venerdì 6 novembre alle 21 al Circolo Acli di Ponticino la presentazione di “Visti da molto vicino”, il libro autobiografico del manager e produttore. Ingresso libero.

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Beppe Tinti torna a Ponticino e racconta il dietro le quinte dello spettacolo italiano

Venerdì 6 novembre alle 21 al Circolo Acli di Ponticino la presentazione di “Visti da molto vicino”, il libro autobiografico del manager e produttore. Ingresso libero.

Venerdì 6 novembre 2026, alle ore 21, il Circolo Acli di Ponticino, in piazza Don Alcide Lazzeri 1, ospiterà la presentazione di Visti da molto vicino, il libro autobiografico di Beppe Tinti, autore, manager e produttore esecutivo originario proprio di Ponticino. L’iniziativa è organizzata dal Circolo Acli e dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Laterina Pergine Valdarno. L’ingresso è libero.

Il volume ripercorre oltre quarant’anni di musica e spettacolo italiano attraverso il racconto di chi ha lavorato dietro le quinte, spesso lontano dai riflettori. Dai primi passi accanto all’amico Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, all’esperienza con la Baby Records, Tinti racconta incontri, collaborazioni e retroscena di una lunga carriera.

Tra i protagonisti delle sue pagine compaiono Umberto Tozzi, Zucchero, Anna Oxa, Al Bano e Romina Power, i Ricchi e Poveri, Gazebo ed Edoardo Bennato, ma anche Giorgio Panariello e Gigi Proietti. Storie che restituiscono il lato meno visibile del successo: quello fatto di organizzazione, rapporti umani, imprevisti e lavoro quotidiano.

A condurre la serata sarà il giornalista e scrittore Enzo Brogi. Insieme all’autore interverranno Ernesto Piomboni, amico d’infanzia di Tinti, e il cantautore e pianista Riccardo Ancillotti. Durante la presentazione sono previsti anche interventi di altri personaggi citati nel libro.

Per Ponticino sarà soprattutto l’occasione di ritrovare un suo concittadino che, partito dal paese, ha attraversato da vicino una parte importante della storia dello spettacolo italiano. E di scoprire che, dietro un grande successo, c’è anche chi lavora perché tutto funzioni quando si accendono le luci del palco.

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