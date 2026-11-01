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Grande teschio scenografico e visitatori alla Città di Halloween 2026 a Monte San Savino.
Monte San Savino si trasforma nella Città di Halloween: scenografie e visitatori nel centro storico.

Halloween conquista Monte San Savino: streghe, mostri e fantasmi invadono il borgo. Le foto

Un viaggio fotografico tra le atmosfere della Città di Halloween 2026, con personaggi spaventosi, spettacoli, mercatini e scenografie nel cuore della Valdichiana.

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Halloween conquista Monte San Savino: streghe, mostri e fantasmi invadono il borgo. Le foto

Un viaggio fotografico tra le atmosfere della Città di Halloween 2026, con personaggi spaventosi, spettacoli, mercatini e scenografie nel cuore della Valdichiana.

Monte San Savino ha cambiato volto per tre giorni, dal 30 ottobre al 1° novembre 2026, trasformando il centro storico nella «Città di Halloween». Streghe, fantasmi, personaggi inquietanti e scenografie da brivido hanno animato vicoli, piazze e loggiati della terza edizione della manifestazione.

Tra mercatini a tema, artisti itineranti, spettacoli, giochi per bambini e allestimenti horror, il borgo della Valdichiana si è prestato a diventare un grande teatro a cielo aperto. E, per una volta, incontrare la Morte dietro l’angolo non era necessariamente una brutta notizia: poteva essere soltanto qualcuno che si era preparato il costume con particolare impegno.

Le 26 fotografie che pubblichiamo raccontano i volti, i colori e le atmosfere della festa, dagli stand alle apparizioni più spaventose, passando per i musicisti e i visitatori del centro storico.

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