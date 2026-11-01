Halloween conquista Monte San Savino: streghe, mostri e fantasmi invadono il borgo. Le foto

Monte San Savino ha cambiato volto per tre giorni, dal 30 ottobre al 1° novembre 2026, trasformando il centro storico nella «Città di Halloween». Streghe, fantasmi, personaggi inquietanti e scenografie da brivido hanno animato vicoli, piazze e loggiati della terza edizione della manifestazione.

Tra mercatini a tema, artisti itineranti, spettacoli, giochi per bambini e allestimenti horror, il borgo della Valdichiana si è prestato a diventare un grande teatro a cielo aperto. E, per una volta, incontrare la Morte dietro l’angolo non era necessariamente una brutta notizia: poteva essere soltanto qualcuno che si era preparato il costume con particolare impegno.

Le 26 fotografie che pubblichiamo raccontano i volti, i colori e le atmosfere della festa, dagli stand alle apparizioni più spaventose, passando per i musicisti e i visitatori del centro storico.