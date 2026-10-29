Filippo Nibbi, due nuovi manifesti tra maranza, futuro e libertà

Due nuovi lavori di Filippo Nibbi si aggiungono alla serie «Manifesti & Manifeste» che L’Ortica ospita da tempo. Questa volta si passa da un sorriso pieno di provocazione a una riflessione sulla libertà e sul lavoro. Come sempre, immagini e parole si rincorrono, e non necessariamente arrivano alla stessa conclusione.

Che viva la Maranza!

Un giovane sorridente, due cuori e una dichiarazione che ribalta il solito ritornello sui ragazzi di oggi: «Il futuro non appartiene a chi ha più anni. Ma a chi ha più visione». Il manifesto intitolato «Che» prende in prestito un linguaggio da slogan generazionale e lo spinge verso il gioco ironico. Per una volta, al posto della predica sui giovani, c’è un invito a guardarli, magari senza decidere in anticipo che cosa siano.

«Che viva la Maranza!», dalla serie «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi.

Di Gianni Zampi

Il secondo manifesto cambia completamente registro. In alto il riferimento a Gianni Zampi, al centro poche righe manoscritte, sotto una frase che sembra una risposta e insieme un programma: «La libertà ci arriva dal basso». Nibbi la accompagna con un gioco tipografico su «ampi spazi di lavoro», facendo entrare nella stessa pagina la scrittura, il lavoro e la possibilità di essere liberi.

«Di Gianni Zampi», dalla serie «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi.

Due manifesti lontani per immagine e atmosfera, ma con un filo comune: il futuro non si riceve già confezionato e la libertà non arriva per gentile concessione. Nibbi affida il resto a chi guarda. Che, almeno per qualche istante, può fermarsi a leggere invece di scorrere subito alla prossima immagine.