Archibugio Amaranto: tutti mister, e stavolta la formazione la facciamo noi!

🍷 Il calice amaranto

Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

Tutti mister!

Diciamoci la verità: quando l’Arezzo non gira come dovrebbe, sulle tribune, nei bar e davanti alla televisione spuntano più allenatori che funghi dopo la pioggia. Ognuno ha la sua formazione, il suo modulo e naturalmente la soluzione per vincere. Tanto poi in panchina ci va Bucchi, e le responsabilità se le prende lui.

Stavolta, però, voglio metterci la faccia anch’io. O meglio, la formazione.

Dopo qualche partita che ci ha fatto andare il vino di traverso, propongo il mio Archibugio Amaranto. Un sistema che parte dalla difesa, si sviluppa sulle fasce e deve avere un obiettivo semplice: fare gol senza regalare agli avversari l’intera collezione delle nostre disattenzioni.

Cominciamo dal portiere.

Nunziante, per i soliti motivi. Il ragazzo ha qualità e merita fiducia. Ma sulle uscite alte, specialmente quando arrivano cross in area, bisogna lavorare. E parecchio. Perché quando un pallone attraversa l’area piccola, il tifoso amaranto vorrebbe vedere il portiere uscire, non dover recitare il rosario.

La difesa: quattro uomini e un arco da tenere chiuso.

Renzi, Gilli, Illanes e Righetti.

Questa è la mia linea difensiva. Quattro uomini che devono restare compatti, aiutarsi e soprattutto evitare di lasciare autostrade agli attaccanti avversari.

Il sostegno degli esterni sarà fondamentale. Quando si difende, bisogna rientrare. Quando si riparte, bisogna accompagnare. Perché il calcio moderno sarà anche pieno di numeri, algoritmi e lavagne elettroniche, ma se lasci l’avversario da solo davanti al portiere, il risultato è sempre quello.

Ionita, il flipper davanti alla difesa.

Qui sta uno dei punti fondamentali dell’Archibugio.

Ionita deve pressare i portatori di palla, interrompere le iniziative centrali e costringere gli avversari ad allargare il gioco. Una specie di flipper umano, capace di respingere, deviare e indirizzare il pallone verso le zone dove possiamo recuperarlo.

Non gli chiedo di inventare calcio spettacolo. Gli chiedo di fare da diga, dare equilibrio e permettere agli altri di attaccare senza lasciare la porta spalancata.

Chierico, il cervello dell’operazione.

Alle spalle di Mancuso metterei Chierico, con Iaccarino come alternativa. Chierico deve diventare il raccordo fra centrocampo e attacco, e, come si è visto a Genova, sa sfruttare bene anche le ribattute e le seconde palle.

In fase di non possesso, pressione e sacrificio. Quando recuperiamo il pallone, invece, deve essere pronto ad appoggiare il gioco sugli esterni, cercare triangolazioni oppure inventare il passaggio filtrante per Mancuso.

E attenzione alle ribattute: Chierico deve farsi trovare anche al limite dell’area, pronto a raccogliere un pallone respinto e magari metterlo dentro.

Perché i gol belli valgono quanto quelli brutti. E in questo momento non siamo nelle condizioni di fare gli schizzinosi.

Le due frecce: Pattarello e Tavernelli.

Eccole, le armi principali del mio Archibugio Amaranto.

Pattarello e Tavernelli devono essere le due frecce capaci di partire larghe, pressare quando non abbiamo il pallone e diventare pericolose appena riconquistiamo il possesso.

Se saltano l’uomo e si trovano in posizione favorevole, devono tirare. Senza cercare sempre il dribbling supplementare, quello che a volte trasforma una buona occasione in un pallone perso.

Se invece non c’è spazio per concludere, devono cercare Chierico, muoversi, incrociare le traiettorie e tornare a ricevere per mettere il cross.

Tavernelli, in particolare, deve garantire anche il sostegno sulla fascia, aiutando Righetti e partecipando alle sovrapposizioni.

L’obiettivo è creare movimento continuo, non tenere gli attaccanti fermi ad aspettare che qualcuno inventi qualcosa.

Mancuso, là davanti, deve fare il centravanti.

A Mancuso chiedo di stare nel cuore dell’attacco, attaccare lo spazio, farsi trovare pronto sui cross e sfruttare i filtranti di Chierico.

Non può essere lasciato da solo a combattere contro due o tre difensori mentre gli altri osservano da lontano.

Per completare il centrocampo, la scelta tra Sala e Mawuli la lascio a Bucchi. Alle spalle di Mancuso, invece, la mia prima scelta è Chierico, con Iaccarino pronto come alternativa. Serve chi sappia collegare i reparti, inserirsi e creare superiorità nei momenti giusti.

Perché se portiamo palloni in area ma non ci mettiamo nessuno, possiamo anche chiamarlo Archibugio, ma spariamo a salve.

Ed eccoci all’Archibugio Amaranto.

Immaginate un arco difensivo solido, dal quale partono due frecce: Pattarello e Tavernelli.

Gli esterni si alzano e si abbassano secondo le necessità, i difensori accompagnano con le sovrapposizioni, Ionita protegge, Chierico costruisce e Mancuso cerca la porta.

In mezzo, Sala o Mawuli, secondo la scelta di Bucchi, completano il centrocampo; più avanti Chierico, oppure Iaccarino, lavora alle spalle di Mancuso, pronto anche sulle seconde palle.

La filosofia è questa: compatti quando difendiamo, rapidi quando ripartiamo, imprevedibili quando attacchiamo.

E al mercato di gennaio? L’Archibugio Amaranto non è un progetto chiuso. Alla riapertura del mercato servirà valutare qualche rinforzo: un vero play basso, capace di dare ordine e impostare il gioco da davanti alla difesa, e qualche soluzione in più in attacco. Perché le idee tattiche contano, ma poi servono anche gli interpreti giusti.

Semplice? Sulla carta, sì. Sul campo, naturalmente, c’è anche quella fastidiosa abitudine degli avversari di voler giocare a calcio.

Ma almeno proviamo a costruire un’identità precisa, con movimenti riconoscibili e giocatori messi nelle condizioni di sfruttare le proprie caratteristiche.

Non pretendo di insegnare il mestiere a Bucchi. Lui allena, io faccio il tifoso. Però il tifoso osserva, soffre, ragiona e qualche volta ha anche il diritto di proporre.

E se poi l’Archibugio Amaranto dovesse funzionare, non voglio neppure una panchina.

Mi basta vedere l’Arezzo vincere.

Magari con un bel bicchiere di vino amaranto davanti.

Alla salute, e forza Arezzo!

Cesare Fracassi