San Cornelio, inaugurata la mostra delle bombole vintage: due capolavori della cialtroneria nel bosco

Lungo la strada che da Matrignano conduce a San Cornelio, sulle colline di Arezzo, qualcuno ha deciso di arricchire il paesaggio con due magnifiche bombole del gas d’annata, abbandonate sul ciglio della strada. Una gialla e una azzurra, entrambe con quell’affascinante patina di ruggine che soltanto il tempo e una buona dose di cialtronaggine sanno regalare.

Le abbiamo fotografate e, naturalmente, le presentiamo al pubblico. Del resto L’Ortica, dopo decine di articoli dedicati ai rifiuti abbandonati, potrebbe ormai chiedere il riconoscimento ufficiale come museo diffuso dell’imbecillità umana.

Abbiamo raccontato i boschi trasformati in discariche e l’inciviltà creativa, documentato il lancio dell’Eternit sulla Panoramica, ammirato le installazioni di calcinacci nei boschi di Poti e seguito la sostituzione del divano dello Scopetone con una collezione di vasetti di yogurt.

Appena tre giorni fa siamo tornati sulla discarica abusiva della Panoramica di Poti, dove i cassonetti sono spariti ma i maiali, quelli a due gambe, continuano evidentemente a frequentare la zona.

Insomma, abbiamo scritto, fotografato, denunciato, provocato e mandato metaforicamente a quel paese un esercito di sudicioni.

Risultati sul piano dell’educazione civica? Apparentemente quelli di un corso di galateo organizzato in una porcilaia.

A San Cornelio arriva il design industriale

Questa volta, però, bisogna riconoscere agli artisti anonimi un certo gusto.

Le due bombole, sistemate una accanto all’altra, rappresentano un interessante esempio di archeologia domestica contemporanea. La gialla dialoga con l’azzurra, la ruggine incontra il verde del bosco e l’imbecillità si fonde armoniosamente con il paesaggio.

Titolo dell’opera: Due bombole e un cervello disperso.

Tecnica: abbandono su strada sterrata.

Autore: il solito fenomeno ignoto.

Valore artistico: zero.

Valore della maleducazione: inestimabile.

Peccato, perché con un minimo di fantasia, e soltanto dopo averle fatte verificare e mettere in sicurezza da personale competente, quelle bombole avrebbero forse potuto avere una seconda vita.

Per esempio, portate alla prossima Fiera Antiquaria, potevano essere presentate come rarissimi esemplari di archeologia energetica del Novecento. Con un cartellino elegante e una storia sufficientemente fantasiosa, magari qualcuno avrebbe pure chiesto il prezzo.

Oppure, affidate a un artigiano capace, potevano diventare due lampade da giardino in stile industriale.

La nostra proposta preferita, però, è un’altra: trasformarle in due premi annuali da consegnare agli incivili più meritevoli.

La Bombola d’Oro della Cialtroneria e la Bombola Azzurra alla Carriera.

La cerimonia potrebbe svolgersi direttamente nel bosco, senza invitare gli autori. Tanto, conoscendo le loro abitudini, prima o poi tornerebbero a lasciare qualcos’altro.

La sensibilizzazione non funziona? Continueremo a fotografare

A questo punto è evidente che la nostra ironia, anche quando diventa pesante, non riesce a scalfire la coscienza di chi considera fossi, boschi e strade di campagna una discarica personale.

Ma L’Ortica non ha intenzione di smettere.

Continueremo a pubblicare queste opere d’arte dell’imbecillità, se non altro perché fotografie e indicazioni dei luoghi possano servire da segnalazione a chi di dovere.

Nel caso specifico, chiediamo agli uffici competenti di verificare la presenza delle due bombole lungo la strada per San Cornelio, passando da Matrignano, di accertarne le condizioni di sicurezza e di provvedere alla rimozione.

Non sappiamo se siano vuote, e proprio per questo non devono essere toccate o recuperate improvvisando operazioni fai-da-te.

Quanto all’autore dell’installazione, vorremmo soltanto rivolgergli una domanda.

Ma tutta la fatica di caricare due bombole, trasportarle fin lassù e scaricarle nel bosco, invece di conferirle correttamente, non ti sembrava già abbastanza per capire quanto sei bischero?

Perché la ruggine, con un po’ di lavoro, si può togliere.

La cialtronaggine, purtroppo, sembra avere una garanzia a vita.