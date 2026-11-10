Arezzo, cercasi direttore della cultura. Richiesto curriculum, possibilmente anche idee

La Fondazione Guido d’Arezzo cerca un nuovo direttore. Il bando è stato pubblicato il 9 novembre e gli aspiranti alla guida della macchina culturale cittadina hanno tempo fino alle ore 14 di mercoledì 25 novembre 2026 per presentare la domanda.

La selezione avverrà per curriculum e colloquio. L’incarico prevede un’assunzione a tempo pieno e determinato, con inquadramento dirigenziale secondo il contratto collettivo nazionale del terziario.

Insomma, non cercano qualcuno che sappia soltanto distinguere Mozart da una suoneria del cellulare. Serve una figura capace di gestire una realtà che mette insieme musica, teatro, mostre, patrimonio artistico e grandi appuntamenti culturali.

La Fondazione, presieduta da Natalie Dentini, assessore comunale alla cultura e alle politiche giovanili, rappresenta uno degli strumenti principali attraverso i quali Arezzo organizza e promuove la propria attività culturale.

Nel comunicato ufficiale viene descritta come il «motore creativo» della città. Una definizione impegnativa, soprattutto perché, come per tutti i motori, oltre alla carrozzeria lucida servono benzina, manutenzione e qualcuno che sappia dove mettere le mani.

Il futuro direttore dovrà quindi confrontarsi con una sfida tutt’altro che semplice: coordinare le diverse anime culturali cittadine, valorizzare le iniziative, gestire le attività e possibilmente far funzionare tutto senza trasformare ogni decisione in un’opera lirica in cinque atti.

Naturalmente il bando parla di requisiti, competenze e procedure di selezione. Non risulta invece prevista una prova pratica di sopravvivenza alle riunioni, ai comunicati stampa e alle immancabili discussioni su chi debba sedersi in prima fila alle inaugurazioni.

Peccato, perché ad Arezzo potrebbe essere una competenza professionale di tutto rispetto.

C’è poi un precedente che merita di essere ricordato: Luca Provenzani era arrivato alla direzione della Fondazione il 6 maggio 2026, con un incarico previsto fino al 2031. Il 31 ottobre ha invece lasciato il posto, spiegando di voler tornare a dedicarsi alla carriera artistica. Sei mesi scarsi. Insomma, alla Guido d’Arezzo Provenzani è durato quanto il bercio d’un gatto: il tempo di prendere confidenza con la scrivania e già bisognava cercare un nuovo direttore. La scelta personale è legittima, ci mancherebbe. Ma il contrasto fra i cinque anni previsti e i pochi mesi effettivi merita almeno una domanda: come si garantisce continuità alla guida di una delle principali istituzioni culturali cittadine?

Chi fosse interessato può consultare l’avviso completo e scaricare la modulistica sul sito ufficiale della Fondazione Guido d’Arezzo.

Consulta il bando ufficiale e scarica la domanda di partecipazione

La scadenza è fissata al 25 novembre alle ore 14.

E adesso non resta che aspettare il nuovo direttore. Con la speranza che, oltre a dirigere la Fondazione, riesca anche a far suonare tutti gli strumenti della cultura aretina senza che ciascuno segua uno spartito diverso.