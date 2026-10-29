Arezzo, i senzatetto dormono dove possono. Su Facebook gli altri si svegliano per litigare

Tutto comincia con una domanda pubblicata sul gruppo Facebook “Sei di Arezzo se…”: a chi bisogna segnalare la presenza di tre o quattro persone che, secondo quanto riferito da un cittadino, vivrebbero nella galleria del fiume Parata, in via Carlo Alberto dalla Chiesa?

Una domanda concreta, alla quale si potrebbe rispondere indicando i servizi sociali, le associazioni di volontariato o, in presenza di pericoli immediati, le autorità competenti.

Ma siamo ad Arezzo, e soprattutto siamo su Facebook. Così, nel giro di pochi commenti, il problema di alcune persone che potrebbero non avere un tetto diventa una discussione su politica, immigrazione, edifici abbandonati, responsabilità istituzionali e presunte colpe di mezzo mondo.

C’è chi suggerisce di contattare la Caritas, chi la Polizia Municipale, chi propone di portare un pasto caldo e chi invita semplicemente a lasciar stare quelle persone, se non disturbano nessuno.

Qualcuno tira in ballo la sinistra, qualcun altro ricorda chi governa il Paese e chi amministra Arezzo. Non manca l’intramontabile invito a portarsi i senzatetto a casa propria, grande classico del dibattito pubblico italiano, solitamente pronunciato da chi ritiene di aver così risolto definitivamente la questione sociale.

Le grucce dell’ex Municchi e il problema degli edifici abbandonati

Nella discussione compare anche l’ex Municchi, dove una cittadina riferisce di aver visto, dal cavalcavia, grucce con abiti appesi all’interno dell’edificio.

La segnalazione apre un altro capitolo: quello degli immobili dismessi, lasciati per anni senza una destinazione e che possono diventare rifugi di fortuna per chi non sa dove trascorrere la notte.

Naturalmente, la presenza di indumenti non dimostra da sola che un edificio sia abitato, né autorizza a immaginare attività illecite. Ma pone una questione che riguarda tanto la sicurezza degli immobili quanto quella delle persone che potrebbero utilizzarli come riparo.

Perché un edificio abbandonato non diventa più sicuro semplicemente facendo finta che non esista. E una persona senza casa non sparisce soltanto perché qualcuno ne segnala la presenza.

Il dormitorio c’è, ma il problema non segue il calendario

Ad Arezzo esistono servizi di accoglienza per le persone senza dimora. La Caritas, in collaborazione con il Comune e con il sostegno dei volontari, ha gestito nella stagione 2025-2026 il dormitorio invernale di via Fonte Veneziana, con dodici posti disponibili dal 10 novembre al 31 marzo.

Esiste inoltre la Dimora San Donato, struttura con otto posti e apertura annuale.

Sono risposte importanti, che meritano di essere riconosciute. Ma rimane aperta la questione della continuità dell’accoglienza e della sua capacità di rispondere alle necessità effettive della città.

Non a caso Alternativa Comune ha promosso una raccolta firme per chiedere un dormitorio aperto 365 giorni all’anno, mentre la Fraternità Federico Bindi ha sollecitato l’attivazione di un centro permanente di prima accoglienza.

Il ragionamento è piuttosto semplice: chi non ha una casa non torna automaticamente ad averla quando arriva la primavera.

E neppure quando il termometro sale di qualche grado.

Il vero problema non è dove dormono, ma perché devono dormirci

Tornando alla discussione su Facebook, c’è un particolare che meriterebbe maggiore attenzione.

Nessuno, almeno nei commenti riportati, sembra sapere chi siano quelle persone, da quanto tempo si trovino lì, quali difficoltà stiano affrontando e se abbiano già avuto contatti con i servizi territoriali.

Eppure i giudizi non mancano.

C’è chi vorrebbe segnalarle, chi difenderle, chi mandarle altrove e chi coglie l’occasione per regolare qualche vecchio conto politico.

Nel frattempo, se la segnalazione corrisponde alla realtà, quelle persone continuano ad avere bisogno di un posto sicuro in cui dormire.

Segnalare una situazione di possibile pericolo non è sbagliato. Anzi, può essere il primo passo per attivare un intervento sociale. Ma la finalità dovrebbe essere aiutare le persone e tutelarne l’incolumità, non semplicemente spostarle fuori dalla vista.

Perché il rischio è sempre lo stesso: confondere la soluzione di un problema con il suo trasferimento qualche centinaio di metri più in là.

Arezzo è una città capace di grande solidarietà, grazie anche a volontari e associazioni che intervengono concretamente dove il bisogno è maggiore.

Proprio per questo merita una discussione seria su posti disponibili, accoglienza permanente, servizi di strada e responsabilità delle istituzioni.

Magari senza aspettare la prossima fotografia, la prossima segnalazione o la prossima litigata su Facebook.

Perché chi dorme sotto un ponte ha già abbastanza problemi.

Non dovrebbe avere anche quello di diventare il pretesto per una gara a chi scrive il commento peggiore.