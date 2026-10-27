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Immagine illustrativa del racconto satirico Il padrelingua della rubrica Ai Stories
Il padrelingua: quando anche una parola diventa motivo di rivendicazione familiare.

Ai Stories: Il padrelingua

Un papà scopre che esiste la madrelingua, ma non il padrelingua, e decide di combattere una battaglia linguistica che nessuno gli aveva chiesto. Un racconto ironico tra famiglia, parole e assurde rivendicazioni.

Gianni Micheli
By Gianni Micheli

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Gianni Micheli

Ai Stories: Il padrelingua

Un papà scopre che esiste la madrelingua, ma non il padrelingua, e decide di combattere una battaglia linguistica che nessuno gli aveva chiesto. Un racconto ironico tra famiglia, parole e assurde rivendicazioni.

Dopo vari “pa” e “ba” che lasciavano presagire il meglio la prima parola che suo figlio disse fu “mamma”. Carlo era presente ma non se la prese. Lo sapeva. Gliel’avevano spiegato. Ci sperava in qualcosa di nuovo ma si disse che i bambini hanno tempi tutti loro.

La mamma, d’altronde, era contenta e a lui bastava anche se un pensiero cominciò ad assillarlo, rumoroso come una mosca, appiccicoso come una calamita.

«E il padre?»

La domanda gli scappò all’asilo. Sulla scheda d’iscrizione, alla voce “lingua madre”, la maestra aveva scritto: «Italiano».

«Come, scusi?» provò a chiedere la maestra.

«E il padre? La “lingua padre”… Quella che gli insegno io?».

La maestra sorrise. Aveva incontrato un genitore difficile. Ce n’erano, purtroppo. Bisognava lasciarli fare, far finta di ascoltarli e passare oltre.

Carlo, invece, aveva individuato una grave ingiustizia sociale. La conosceva quella parola, “madrelingua”. L’aveva anche usata. Non aveva mai riflettuto, però, sulla parola che non esisteva: “padrelingua”. Per forza: non esisteva! Ma ancora? Al giorno d’oggi? Con quante rivendicazioni c’erano state? Con tutti i passi avanti in direzione del benessere del nucleo familiare che il maschile era riuscito a fare? Era una discriminazione bella e buona!

Eccola, la mosca che gli ronzava intorno! L’aveva trovata.

«Io gli parlo dalla mattina alla sera», protestò quella sera con la moglie. «Gli spiego come funziona il mondo, gli insegno i nomi degli animali, gli racconto la storia romana».

«E lui chiama me quando ha paura del buio».

«Perché gli ho spiegato che il buio è un fenomeno fisico legato all’assenza di luce. Ma la scienza non sa cantare!».

La moglie pensò che quella storia si sarebbe sgonfiata nel giro di pochi giorni. Suo marito era sempre stato ragionevole!

Carlo, invece, decise di passare all’azione.

Scrisse all’Accademia della Crusca chiedendo il riconoscimento ufficiale della parola “padrelingua”. In alternativa, propose “genitorlingua”, che gli sembrava più inclusivo, anche se suonava come un farmaco contro la raucedine.

La risposta non arrivò mai.

Nel frattempo cominciò a correggere chiunque gli capitasse a tiro.

Al supermercato, quando la cassiera disse al bambino di chiedere alla mamma se voleva il sacchetto, Carlo intervenne: «E il padre? Sono diventato un articolo determinativo facoltativo?».

Al pediatra, che gli domandò quale fosse la lingua madre del bambino, rispose: «Italiano, con inflessioni paterne».

Il pediatra annotò qualcosa sulla cartella clinica.

A cena, poi, Carlo pretese che il figlio imparasse anche il lessico specifico della sua tradizione familiare: chiudere il rubinetto mentre ti lavi i denti, non si butta il pane, spegni la luce in corridoio e soprattutto queste sono cose da uomini.

«Vedi?» disse alla moglie. «Gli sto trasmettendo una lingua».

«Carlo, cos’è che non va?» rispose lei, sinceramente preoccupata.

Fu in quel periodo che fondò il Movimento per il Riconoscimento del Padrelingua. Preparò un logo, un manifesto, una pagina Facebook e un profilo Instagram. Il logo, prendendo a modello San Cristoforo, rappresentava un uomo con un bambino sulle spalle e una chiave inglese in mano, perché Carlo riteneva che la figura paterna fosse stata ingiustamente privata anche della propria simbologia.

Dopo i primi 100 contatti si ritenne soddisfatto.

«Le grandi rivoluzioni cominciano sempre da una minoranza», annunciò.

«Anche le riunioni di condominio», osservò la moglie.

Una sera Carlo si presentò a cena con un dizionario sotto il braccio.

«Da domani parleremo soltanto in padrelingua» disse al figlio.

«Che cos’è?»

«Una lingua antichissima, tramandata di padre in figlio».

«E come si dice ho fame?»

«Ho fame».

«E voglio la mamma?»

«Quella è un’espressione dialettale. Non è prevista nel programma».

«Allora non mi piace» rispose il bambino correndo dalla mamma.

«Ecco! È proprio questo il problema! Viviamo in una società bigotta che incoraggia il monopolio della madrelingua!» protestò lui buttando la pasta.

Fu arrotolando gli spaghetti che ebbe l’illuminazione. Vi erano altre ingiustizie oltre all’assenza della parola “padrelingua”. Nessuno aveva ancora inventato la parola “padrepulizie”, “padrelavastoviglie” e, soprattutto, “padrecheportaibambinialparco-invecedistarealtelefono”. Su quest’ultima avrebbe fondato un comitato internazionale.

Naturalmente dopo cena. Dopo aver finito di lavare i piatti.

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Gianni Micheli Giornalista, scrittore, regista, attore, musicista e collezionista di storie. Sulla carta, sul web, in teatro e a scuola, ha una particolare predilezione per la scrittura creativa, la drammaturgia dedicata all’infanzia, la multiculturalità e per il teatro civile. Dal 2012 è uno degli autori della Staffetta di Scrittura Creativa organizzata da BiMed (Biennale della Scienze e delle Arti del Mediterraneo). Nel 2020 è uscito Testone il piccione, Vertigo Edizioni. Nel 2021 con Lezioni d’amore e di chitarra, Edizioni Helicon. Ha collaborato, tra gli altri, con Stefano Massini, Ottavia Piccolo, Amanda Sandrelli, Dario Brunori, Margherita Vicario, Moni Ovadia, Marisa Fabbri. È apparso sulla Rai e La7. Parte dello staff di Officine della Cultura è responsabile dell’ufficio stampa di alcuni importanti festival nazionali. È tra i fondatori dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. www.giannimicheli.it - www.giannimicheli.eu

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