Arezzo Città del Natale: arriva la Luna, ma per parcheggiare serve un mutuo con la cometa garante

Arezzo si prepara all’undicesima Città del Natale: inaugurazione sabato 14 novembre alle 18 sulla terrazza di Fraternita, chiusura il 6 gennaio 2027. I numeri della presentazione sono da spedizione polare: 41 giorni di apertura, 22 luoghi, 44 attrazioni e installazioni, 106 casette. Ormai non manca che un ufficio comunale dedicato alle renne.

Il sindaco Marcello Comanducci parla di un’edizione di transizione verso il 2027, quando il Natale dovrebbe allargarsi anche oltre le mura. Per il 2026 il coordinamento è affidato alla Fondazione Arezzo InTour, che riunisce soggetti pubblici, operatori e sponsor. Il risultato promesso è una città che si accende dalla stazione alla Fortezza. A forza di installazioni, il contatore delle lucine potrebbe chiedere la cittadinanza onoraria.

Una bocca ai Bastioni, il Tirolo in piazza Grande

Si parte dalla stazione con l’albero di benvenuto e dai giardini Porcinai con le stelle luminose. Ai Bastioni arriva un’enorme bocca rossa per i selfie romantici, indicata nella presentazione anche come richiamo per la parte bassa del centro. Dopo tanti dibattiti sul rilancio commerciale, una soluzione finalmente concreta: il bacione urbanistico.

In piazza Guido Monaco ci sarà il Mercato della creatività e dell’ingegno; sotto i portici di via Roma spazio ai sapori. Piazza Grande ospiterà il villaggio tirolese con 40 moduli espositivi e il videomapping, che racconterà anche la storia di Arezzo e San Francesco. San Francesco, a questo punto, sarà probabilmente l’unico cittadino a comparire sia negli affreschi sia nel programma delle luminarie.

Al Prato tornano il Christmas Village con 45 casette, la ruota panoramica, la pista di ghiaccio, le giostre, Eurochocolate e un Babbo Natale luminoso alto sette metri. La ruota costa 9 euro, la pista di ghiaccio 10 euro per mezz’ora con pattini compresi. Alla Fortezza, villaggio natalizio e casa di Babbo Natale: ingresso intero a 10 euro, ridotto a 8. Una giornata in famiglia richiede entusiasmo, scarpe comode e una certa disciplina finanziaria.

La Luna è a portata di mano. Il parcheggio un po’ meno

Al Palazzo della Provincia arriva EstraTerrestre, un percorso con fotografie della NASA, meteoriti, oggetti di cinema e un autentico frammento lunare da toccare. Biglietto di 7 euro, gratuito sotto i cinque anni. Il genere di esperienza in cui ad Arezzo si può finalmente mettere le mani sulla Luna: per le altre promesse, si continua a prendere appuntamento.

Sul fronte terrestre, ATAM ha confermato una tariffa giornaliera speciale di 8 euro, fino alla mezzanotte, per Mecenate e Baldaccio. Il sindaco ha ricordato che i precedenti 3 euro giornalieri erano ormai «fuori mercato». Non è un rincaro generalizzato di ogni sosta cittadina, ma il salto per quella formula è notevole: circa il 167%. La slitta di Babbo Natale, se non altro, dovrebbe essere esente dal bollo.

Nelle strade interne alla città murata e nelle vie Signorelli, Rossellino e Pietri la sosta resta a pagamento anche la domenica e nei festivi durante l’evento. Dal 4 all’8 dicembre si potrà parcheggiare ad Arezzo Fiere con navetta per il Baldaccio a 10 euro complessivi al giorno. Il piano comprende inoltre spazi per residenti e camper e restrizioni domenicali alla ZTL. Ne avevamo già parlato nell’articolo sui parcheggi pubblicato il 7 novembre; adesso c’è anche il tariffario ufficiale a rendere il Natale più concreto.

Tra sponsor, luci e domande molto poco natalizie

Tra le curiosità dell’edizione 2026 c’è perfino una bottiglia d’acqua con etichetta dedicata alla Città del Natale. C’è anche un pozzo dei desideri al Prato: una bella idea, purché nessuno ci butti dentro la richiesta di conoscere il costo complessivo della manifestazione, perché quella dovrebbe essere soddisfatta con i documenti.

La manifestazione è un’occasione importante per turismo, negozi e strutture ricettive. E proprio per questo, arrivati all’undicesima edizione, sarebbe utile affiancare al conto delle casette anche quello delle risorse: spesa complessiva, contributi pubblici, sponsorizzazioni, entrate e risultati economici misurabili. Nei materiali diffusi per la presentazione non compare un quadro economico completo. Non significa che ci sia qualcosa che non va; significa che una rendicontazione comprensibile sarebbe una notizia utile quanto l’arrivo della Luna.

Sabato si accendono le luci, arrivano turisti, mercatini e cioccolato. Un Natale ricco, vario e probabilmente affollatissimo. Con una certezza: per toccare la Luna bastano 7 euro, per la sosta giornaliera speciale al Baldaccio ne servono 8. Almeno nello spazio, per adesso, non risultano strisce blu.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.