HomeCronacheSportIl calice amaranto: diatriba su tiri, possesso palla e passaggi
Un momento della partita Arezzo-Cremonese del 10 ottobre 2026, terminata 0-0.
Arezzo-Cremonese 0-0: un punto per gli amaranto e il rammarico per la superiorità numerica non sfruttata.

Il calice amaranto: diatriba su tiri, possesso palla e passaggi

Tanto possesso palla, molti tiri, ma pochi nello specchio: il punto di vista del tifoso amaranto sulle difficoltà offensive dell’Arezzo

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Cesare Fracassi

Il calice amaranto: diatriba su tiri, possesso palla e passaggi

Tanto possesso palla, molti tiri, ma pochi nello specchio: il punto di vista del tifoso amaranto sulle difficoltà offensive dell’Arezzo

🍷 Il calice amaranto
Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

La valutazione del possesso palla nel calcio moderno è relativa. Già a suo tempo feci notare che il Verona ne faceva poco, mentre il Südtirol ne faceva un uso statico. E contro certe squadre abbiamo pagato a caro prezzo gli errori difensivi. Per questo non farei del possesso palla l’unico metro di giudizio di una singola partita.

Certo, abbiamo lasciato spazi agli attaccanti avversari, soprattutto per la nostra mancanza di rapidità difensiva e per le loro ripartenze improvvise. Anche la Cremonese, nei tre tiri verso la nostra rete, sfruttava lanci sui quali si gettavano due o più uomini.

E ora veniamo ai tiri, un dato che mister Bucchi ha rimarcato più volte. Ma soltanto due o tre sono stati indirizzati nello specchio della porta. Non è che i tiri velleitari di Leone possano essere considerati vere occasioni da gol.

Dopo l’espulsione di Pezzella, giocando in undici contro dieci, abbiamo preso campo. Con l’ingresso di Tavernelli, Mancuso, Arena e poi Cianci, abbiamo chiuso più facilmente la Cremonese nella propria metà campo, senza subire praticamente più niente. Ma è mancata la precisione, nonostante le occasioni create. Resta negli occhi anche il colpo di testa di Cerri, prima della sua sostituzione, sul quale Fulignati è intervenuto con una grande parata.

Perché non si tira con precisione? Questa è la domanda che dobbiamo farci. La risposta è che non creiamo spazi, perché non abbiamo più quelle aperture «a calice» che permettono ai nostri esterni di accentrarsi e tirare, sfruttando rapidità o forza, che si tratti di Pattarello, Tavernelli o Arena. Oppure di effettuare cross più precisi per la testa della punta centrale. Conta anche la rapidità del lancio del play, che deve creare lo spazio per sfruttare quelle che sono le nostre doti.

Insomma, non basta contare i passaggi, i minuti di possesso o i palloni calciati verso la porta. Bisogna vedere come ci si arriva, con quali tempi e soprattutto con quanto spazio davanti. Se i nostri esterni ricevono da fermi, circondati dagli avversari, anche il tiro diventa una speranza più che un’occasione.

Il punto non è chiedere di tirare di più tanto per gonfiare le statistiche. Il punto è mettere Pattarello, Tavernelli e Arena nelle condizioni di fare ciò che sanno fare. Ritroviamo quelle aperture a calice, la velocità del passaggio e il movimento senza palla. Poi parleremo anche delle percentuali. Per ora, al tifoso, interessa una statistica sola: quante volte la palla entra in rete.

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Sicurezza nel Valdarno, vertice a San Giovanni: resta il nodo degli organici a Montevarchi
Prossimo articolo
Basket, il Centro Tecnico BM Arezzo lotta a Poggibonsi ma cede 86-81
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.

Punture scelte

Arezzo, alla rotonda di via Buonconte l’arte contemporanea dà la precedenza

Redazione -
Barriere bianche e rosse, il Duomo sullo sfondo e un lettore che le trasforma in un’installazione: la viabilità di via Buonconte da Montefeltro vista con gli occhi della satira.

Sicurezza urbana ad Arezzo, vertice in Prefettura: telecamere, illuminazione e controlli sulla malamovida

Politica - Istituzioni - Società Redazione -

Arezzo Wave, la ricerca premia il marchio. Ma i contributi pubblici seguono altri criteri?

Politica - Istituzioni - Società Redazione -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕

Le vignette dell’Ortica

Sulla Cethosia biblis…

Redazione -
Bradi Pit incontra una Cethosia biblis nella nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati per L’Ortica.

Scherza coi santi ma lascia stare i giaguari

Vignette Giuseppe Scapigliati -