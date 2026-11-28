🍷 Il calice amaranto

Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

Il Calice è nato con Bucchi, quando tolse Guccione da dietro le punte e lo mise davanti alla difesa, ad aprire sugli esterni offensivi, adoperando i carrelli delle fasce con gli esterni difensivi.

L’immagine di queste aperture dava, in senso figurativo, l’idea di una V, partendo dal fulcro del play. Questo perché io non mi baso sui moduli numerici, ma su come si sviluppa il gioco. Considerando i carrelli delle fasce, abbiamo poi, sempre in senso figurativo, una M.

Il gioco è prettamente di ripartenza, se abbiamo due ali veloci. E noi le avevamo e le abbiamo… Ma la Serie B è un’altra cosa: la corsa, la fisicità degli avversari e i raddoppi non permettono molte sovrapposizioni con i terzini, ed è difficile anche accentrarsi e poter tirare.

Per di più, il centravanti e/o i mediani, con questo gioco laterale, se non hanno rapidità e il giusto tempo nel colpo di testa, non hanno possibilità di intervenire sulle seconde palle, sulle ribattute o sui cross degli esterni a piede invertito.

Pertanto, il gioco necessita di almeno due play: uno basso di interdizione e uno alto di manovra, per dare più sviluppi all’attacco, relegando un esterno a braccetto avanzato… (l’Ascoli di Tomei insegna).

Ripeto: tecnica, fisicità e rapidità sono le doti che in questa Serie B devono avere i giocatori!

E per domani, tutti allo stadio!!!!!