🍷 Il calice amaranto

Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

Melma, melma, melma! Siamo impantanati laggiù, nella zona riservata alle dirette retrocesse, e non si vede ancora come venirne fuori.

Le nozze, dicevo, con i fichi secchi non sono adatte alla festa della serie cadetta. Corsa, fisicità e schemi: quello che serve nella categoria superiore è mancato, a mio giudizio, fin dalla costruzione di questa squadra.

Se partiamo da lontano, il gioco sugli esterni che, a piedi invertiti, si accentrano e tirano poteva andar bene in Serie C. Adesso serve qualcosa in più, qualcosa che molti dei nostri non hanno e che difficilmente potranno acquisire nemmeno in mille allenamenti.

Quanto agli schemi, al di là delle ripartenze, non se ne sono praticamente mai visti. Tre passaggi consecutivi nella costruzione offensiva? Merce rara. Chi ha la palla deve fermarsi per vedere se c’è un compagno a cui passarla. Se prosegue viene fermato, altrimenti scarica all’indietro.

A Mantova abbiamo incassato tre gol e potevano tranquillamente essere cinque. La tenuta difensiva è ormai una delle nostre maggiori preoccupazioni.

E pensare che aspettavamo la Serie B da una vita. Nessuno pretendeva il tappeto rosso, ma nemmeno di ritrovarsi con gli stivali da palude.

Le pagelle del Calice

Nunziante 5,5: inesperto, commette due erroroni da principiante.

Renzi 6: sufficiente in fase difensiva.

Coppolaro 6−−: proprio al limite della sufficienza.

Gilli 5,5: poca opposizione, soffre la rapidità degli attaccanti avversari.

Righetti 6.

Sala 5,5: sufficiente nel primo tempo, poi sparisce.

Iaccarino 5,5: praticamente invisibile. Non dimentichiamoci che era la riserva di Guccione in Serie C.

Leone 5: l’unica palla a un metro dalla porta la consegna al portiere. Era comunque in fuorigioco.

Pattarello 5,5: non supera mai il suo diretto avversario.

Cerri 5,5: sembrava in giornata per i primi trenta minuti, poi si blocca completamente.

Tavernelli 6: suo l’unico tiro di una certa pericolosità.

Agli entrati nel secondo tempo non assegno voti. Difficile giudicare i singoli in un marasma generale e in assenza di gioco.

Bucchi 5: speravo che riuscisse a dare qualche schema a questa squadra. Di costruzione del gioco, invece, continuo a vedere ben poco. Pressione e ripartenze, poi il nulla.

Una nota che va oltre il calcio

Prima della partita, il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin ha consegnato il pallone rosso alla vicepresidente dell’Arezzo Francesca Manzo e alla responsabile marketing del Mantova Giulia Rizzi.

Con il pallone rosso della tredicesima giornata, la Serie B ha voluto ribadire il proprio no alla violenza sulle donne, in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre.

Un messaggio importante, che deve andare ben oltre i novanta minuti di una partita.

E ora!?

Il campionato è ancora lungo, ma non può diventare l’alibi per rimandare continuamente le soluzioni. La società e lo staff tecnico devono interrogarsi seriamente sui limiti di questa squadra.

Perché continuare a sperare va bene. Continuare a sprofondare, decisamente meno.

Il calice, stavolta, è amarissimo.