Da sabato 28 novembre ad Arezzo torna il grande classico della viabilità cittadina: il senso unico alternato. A fare compagnia a semafori, movieri e divieti arriva anche il luna park. Per le montagne russe, insomma, non sarà indispensabile comprare il biglietto.

Ecco le modifiche comunicate dal Comune, con date e orari da tenere a portata di mano.

Via Buonconte da Montefeltro. Dal 28 novembre al 31 dicembre, dalle 8 alle 18, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso, dall’incrocio con via della Cella fino alla nuova rotatoria, percorribile per intero.

Madonna del Conforto e luna park. Piazza Madonna del Conforto sarà interdetta alla sosta fino alle 13 di lunedì 30 novembre per il Villaggio dell’Arma. Dal 28 novembre al 31 gennaio 2027, dalle 14 alle 20 di sabati, domeniche, festivi e prefestivi, senso unico in via Duccio di Buoninsegna da viale Mecenate verso la rotatoria di via Leonardo da Vinci/via Arno. Chi esce da via Michele Bellotti dovrà svoltare a destra, chi esce dal parcheggio Mecenate a sinistra. Sosta consentita sul lato destro fino all’ingresso del luna park, vietata sul sinistro. La Polizia Locale potrà introdurre ulteriori obblighi e divieti per garantire la sicurezza della circolazione.

Fino al 31 gennaio resta invariata l’attuale disciplina dell’incrocio semaforico tra via Tarlati, via Buonconte da Montefeltro e via Pietramala.

Direzione Puglia. Dal 30 novembre al 30 dicembre, dalle 8 alle 17, senso unico alternato con semaforo o movieri in caso di traffico intenso dal civico 138 di via Buonconte da Montefeltro al civico 58/F della località Puglia, per un cantiere mobile lungo al massimo 200 metri. Nell’area di deposito del cantiere saranno vietati sosta e transito pedonale senza limiti di orario.

Via Don Luigi Sturzo. Fino al 10 dicembre, divieto di sosta con rimozione 24 ore su 24 negli stalli di fronte al civico 8/1, per un massimo di 30 metri. Senso unico alternato con semaforo o movieri in caso di traffico intenso tra via Martiri di Civitella e via Piero Calamandrei.

Chiassa Superiore. Fino al 14 dicembre, divieto di sosta con rimozione a orario continuato in parte del parcheggio davanti al civico 317/A.

Via Sicilia. Fino al 23 dicembre, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, a orario continuato, dal civico 41 all’incrocio con via della Chimera. Vietato anche il transito pedonale nell’area di deposito del cantiere.

Il quartiere dei musicisti. Fino al 29 dicembre, dalle 8.30 alle 17.30, divieto di sosta con rimozione in via Pergolesi tra i civici 2 e 18 e in via Cimarosa tra i civici 22 e 12, in entrambi i casi sul lato dei numeri pari. Senso unico alternato con semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Bellini dal civico 96 al 108, in via Rossini dal 76 all’incrocio con via Donizetti e in via Donizetti dall’incrocio con via Rossini al civico 1. Restringimento di carreggiata in via Bellini tra i civici 84 e 96.

Tra Bellini, Rossini, Donizetti e Pergolesi, almeno sulla carta, sarebbe un concerto. Agli automobilisti toccherà soprattutto rispettare le pause.