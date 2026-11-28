Scarcerato il 26 novembre, rimpatriato il 27. Un ventenne albanese, già risultato in più occasioni dedito allo spaccio di stupefacenti secondo la Polizia di Stato di Arezzo, è stato accompagnato alla frontiera aerea di Perugia e imbarcato su un volo diretto in Albania.

Dopo la scarcerazione, il giovane era stato messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione. Gli accertamenti hanno rilevato che si trovava irregolarmente sul territorio nazionale. Gli agenti gli hanno quindi notificato il provvedimento di espulsione.

Il giorno successivo il rimpatrio è stato eseguito. Una volta tanto, tra un provvedimento amministrativo e la sua esecuzione non è stato necessario cambiare il calendario appeso in ufficio.

Il comunicato della Polizia non precisa i motivi della precedente detenzione. Di certo, per questa pratica, il provvedimento non è rimasto sulla carta.