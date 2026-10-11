HomeCronacheFatti di cronacaBomba da mortaio davanti alla chiesa di San Marco: mistero su chi...

Bomba da mortaio davanti alla chiesa di San Marco: mistero su chi l’abbia lasciata

Arezzo, ordigno bellico trovato durante una festa parrocchiale con bambini, scout e famiglie. Area isolata dai carabinieri, atteso l’intervento degli artificieri.

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Bomba da mortaio davanti alla chiesa di San Marco: mistero su chi l’abbia lasciata

Arezzo, ordigno bellico trovato durante una festa parrocchiale con bambini, scout e famiglie. Area isolata dai carabinieri, atteso l’intervento degli artificieri.

Un ordigno bellico nel piazzale di una chiesa, proprio mentre bambini, ragazzi, scout e famiglie partecipavano alla festa di inizio anno pastorale. È quanto accaduto domenica 11 ottobre ad Arezzo, davanti alla chiesa di San Marco La Sella, in via Romana.

La bomba, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe un residuato da mortaio della Seconda guerra mondiale, è stata individuata intorno alle 17 da un ragazzo che stava giocando nei pressi di un’aiuola, accanto alla siepe che delimita il piazzale.

A rendere ancora più inquietante il ritrovamento è un particolare: prima che venisse compresa la natura dell’oggetto, qualcuno lo avrebbe addirittura raccolto e spostato a mani nude.

Avvertito dell’accaduto, il parroco don Alessandro Conti ha chiamato i carabinieri, intervenuti per delimitare l’area e impedire che qualcuno potesse avvicinarsi all’ordigno.

Il mistero è soprattutto un altro: come ci è arrivata quella bomba?

Il residuato non sarebbe stato trovato sepolto nel terreno, ma appoggiato in superficie, vicino alla vegetazione. Una circostanza che fa ipotizzare che qualcuno possa averlo depositato nell’aiuola in tempi recenti.

Chi lo avrebbe portato lì? E soprattutto, per quale motivo?

Sono interrogativi ai quali stanno cercando di rispondere i carabinieri. Potrebbero rivelarsi utili anche eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo via Romana.

Non è ancora chiaro se l’ordigno conservi una carica esplosiva o sia ormai innocuo. Per stabilirlo sono necessari gli accertamenti degli specialisti.

Resta un episodio che lascia parecchi interrogativi. Perché trovare un residuato bellico in un campo è già una faccenda delicata. Ritrovarselo nel piazzale di una chiesa, durante una festa piena di bambini, è tutta un’altra storia.

E se qualcuno ce l’ha portato davvero, sarebbe interessante capire quale brillante idea gli sia passata per la testa.

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Arezzo Wave, la ricerca premia il marchio. Ma i contributi pubblici seguono altri criteri?
Prossimo articolo
Sulla Cethosia biblis…
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Arezzo, alla rotonda di via Buonconte l’arte contemporanea dà la precedenza

Redazione -
Barriere bianche e rosse, il Duomo sullo sfondo e un lettore che le trasforma in un’installazione: la viabilità di via Buonconte da Montefeltro vista con gli occhi della satira.

Sicurezza urbana ad Arezzo, vertice in Prefettura: telecamere, illuminazione e controlli sulla malamovida

Politica - Istituzioni - Società Redazione -

Castiglion Fiorentino, Caffè Letterario al Cassero: Rinascimento contesta l’uso occasionale

Politica - Istituzioni - Società Redazione -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕

Le vignette dell’Ortica

Sulla Cethosia biblis…

Redazione -
Bradi Pit incontra una Cethosia biblis nella nuova vignetta di Giuseppe Scapigliati per L’Ortica.

Scherza coi santi ma lascia stare i giaguari

Vignette Giuseppe Scapigliati -