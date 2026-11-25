Due punti nelle ultime cinque gare, 12 punti raggranellati in 13 partite e terzultimo posto in classifica, che a fine campionato significherebbe retrocessione diretta. Questi sono i numeri, implacabili, che raccontano il cammino dell’Arezzo, che torna da Mantova ancora una volta a mani vuote e a porta piena. Il Mantova, infatti, ne infila tre.

Il Mantova passa alla prima vera occasione con Spinaccè, liberissimo sulla destra. L’Arezzo avrebbe anche la possibilità di pareggiare, ma Leone, con i piedi quasi sulla linea di porta e lo specchio totalmente libero, riesce a passare la palla al portiere avversario, vanificando un assist di Sala.

Nella ripresa gli amaranto sembrano appena più intraprendenti, ma non impensieriscono mai l’estremo difensore avversario. I padroni di casa fanno il paio con l’errore di Leone e anche loro si mangiano un gol che sembrava fatto. Nunziante commette un errore clamoroso e consegna la palla a Ruocco, che da due passi calcia sul palo. Al 19’ della ripresa Nunziante atterra Spinaccè: è rigore, che Kouda trasforma. La partita finisce qui, se non fosse che i virgiliani trovano anche la terza rete con Bragantini.

Per gli amaranto poco o nulla.

La situazione si fa difficile. I piccoli spiragli di gioco che si potevano intravedere dopo le gare contro Ascoli e Juve Stabia non hanno avuto seguito, anzi, la squadra non riesce proprio a esprimersi.

Dov’è l’Arezzo che nelle prime giornate divertiva e faceva punti? Dov’è finita quella squadra? Era solo un’illusione?

L’Arezzo ha un solo modulo e un unico gioco e, quando gli avversari lo capiscono (e pare ci sia voluto molto poco), non hai scampo se non trovi altre soluzioni. Se poi ci mettiamo l’inesperienza in categoria di molti giocatori, alcuni addirittura all’esordio, allora i problemi si moltiplicano. Gli acquisti non sembrano, a oggi, aver aggiunto nulla all’undici che ha ottenuto la promozione. Così come non sembra aver sortito effetti la lunga notte di confronto dopo la sconfitta di Carrara. Ora è terminato il tempo dell’attesa: non si può più attendere nessuno, non ci possiamo più nascondere dietro gli episodi sfavorevoli che vanificano prestazioni non insufficienti.

Il momento è difficile, ma il campionato è ancora lungo e la possibilità di cambiare passo e tirarci fuori da quelle sabbie mobili è a portata di mano.

Però la soluzione deve essere trovata subito. Bucchi, Cutolo e la proprietà non sono certo sprovveduti e hanno ben chiaro quello che stiamo rischiando. Spetta quindi a loro trovare i rimedi. Mancano ancora sei partite al termine dell’anno. Poi, a gennaio 2027, si potrà, anzi si dovrà, intervenire, ma da qui ad allora non si dovrà perdere altro terreno rispetto alla zona salvezza.