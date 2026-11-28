🌵 Le spine di Carlo

Storie, interviste e domande scomode su Arezzo e il suo territorio. Una rubrica di Carlo Umberto Salvicchi, per dare voce a chi ne ha meno, raccontare problemi spesso ignorati e pungere dove serve. Perché l’Ortica non deve soltanto far sorridere, ma anche far riflettere.

Alzi la mano chi sa che un aretino ha venduto quasi quattro milioni di copie di libri solo in Italia. Chi sa che per cinque settimane è stato in testa alle classifiche di vendita, tre consecutive, una volta, davanti a signori e signore che si chiamano Aldo Cazzullo e Milena Gabanelli. Chi sa che è tradotto in Spagna, Portogallo, Grecia, Polonia, USA, Turchia. Chi sa che ha sette milioni di follower in tutti i social? Si chiama Alessandro Perugini, aretino, cortonese, terontolese, quarantaquattro anni, in arte Pera Toons.

La mano, anzi le mani, le hanno sicuramente alzate bambini e ragazzi che lo adorano. Adorano la semplicità, la pulizia, le risate, il candore dei suoi disegni sulla carta stampata, sui social, su Rai Gulp. Lo adorano anche ad Arezzo, profeta in patria, dove l’ultima volta che è apparso ha firmato libri per sette ore filate.

Alessandro ha fatto una dura gavetta prima di arrivare al successo. «Lavoravo in uno studio di grafica e per quattro anni sperimentavo, provavo con tenacia a realizzare i miei sogni. Agli aperitivi e alle uscite con gli amici preferivo il disegno. Sono partito dai social, con i miei disegni animati», ci racconta. «Ho costruito una community e la community ha costruito me. Si ascoltano i pareri del pubblico, si aggiusta il tiro. All’inizio è stata dura, ma non ho mai mollato, perché mi divertivo e mi diverto. Era il mio hobby, poi tutto è esploso e ho abbracciato completamente quanto stava accadendo, lasciando a malincuore il mio lavoro di grafico».

Cosa diresti ad un giovane che vuole intraprendere questa strada?

«Perseverare, divertirsi, sperimentare, studiare…»

Pera Toons ha frequentato lo IED, solide basi per il lavoro in questione.

Come vivi il fatto di avere un pubblico così giovane?

«È una grande e bella responsabilità. Scritte maiuscole, disegni semplici, risate. Queste le mie parole d’ordine. Credo molto ad un lavoro pedagogico. Tengo particolarmente alla formazione con gli insegnanti, con le istituzioni, agli eventi con le scuole. So perfettamente che i più piccoli mi leggono soltanto sui libri e non sui social. Il libro non si scrolla, il libro si sceglie e il fumetto non ha età…».

Perugini ha ancora molti sogni nel cassetto. Nel 2027 saranno dieci anni di Pera Toons. Sta lavorando ad un progetto top secret, un format diverso. A marzo un nuovo libro. Intanto, tra pochi giorni sarà in Messico, alla fiera internazionale del libro di Guadalajara, dove l’Italia sarà ospite d’onore, assieme a decine di scrittori italiani, tra cui Milo Manara, Alessandro Baricco, Maurizio de Giovanni. Poi tornerà a deliziare i lettori dalla sua war room di Tegoleto…

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