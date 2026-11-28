Il suolo pubblico beneficia dell’esenzione dal canone patrimoniale, la Fondazione Arezzo InTour incassa i corrispettivi degli operatori e il Comune sostiene direttamente i costi di alcuni servizi. È il modello economico delineato dalla deliberazione di Giunta n. 390 del 25 agosto 2026 per Arezzo Città del Natale.

Il documento ci è stato indicato dalla stessa Fondazione, che ringraziamo per aver risposto al nostro precedente articolo, Città del Natale, i visitatori si contano. E gli incassi?. Lo abbiamo letto integralmente. Sette pagine che chiariscono il meccanismo della manifestazione e consentono di formulare domande molto più precise.

Il suolo pubblico è esente dal canone. Nelle premesse, al punto 6 di pagina 3, la Giunta richiama il regime di esenzione dal canone patrimoniale per le occupazioni connesse alla manifestazione istituzionale, estendendolo agli allestimenti compresi nel suo perimetro. Il punto 17 riconosce la minore entrata teorica derivante dalle esenzioni e dalla gratuità temporanea d’uso degli immobili comunali. Il fondamento normativo è indicato nell’atto; il valore economico di queste agevolazioni, invece, non è quantificato. Non è necessariamente un mancato incasso effettivo: per valutarlo occorre conoscere anche superfici, durata e tariffe di riferimento.

Chi incassa e a quale titolo. Il punto 11 autorizza la Fondazione a introitare in nome e per conto proprio i proventi della gestione: corrispettivi degli espositori, allestimenti, utenze e servizi accessori, biglietteria, sponsorizzazioni, merchandising, licenze del marchio e contributi pubblici e privati. Gli introiti sono vincolati alla copertura dei costi della manifestazione e alle finalità statutarie. La gestione è affidata alla Fondazione a propri costi e rischio. I corrispettivi degli operatori sono contrattuali, non equivalgono al canone comunale di occupazione del suolo pubblico. Anche il marchio comunale è concesso gratuitamente in licenza alla Fondazione per l’edizione 2026, con facoltà di sublicenza onerosa e obbligo di reinvestimento dei relativi proventi.

Il tariffario non è un mistero per il Comune. Nella sua risposta InTour ha richiamato la riservatezza, nei limiti di legge, delle condizioni dei contratti di diritto privato. Ma il punto 12 della delibera prevede che la Fondazione trasmetta al Comune il tariffario adottato e le successive variazioni annuali, per le finalità di vigilanza istituzionale. Non chiediamo di conoscere gli accordi commerciali di ogni singolo espositore: chiediamo il tariffario generale previsto dall’atto.

Chi paga i servizi? Il punto 7 prevede che il Comune assicuri direttamente logistica, igiene urbana, mobilità e accoglienza, anche attraverso le partecipate, con oneri a proprio carico nei limiti degli stanziamenti. La delibera precisa che si tratta di compartecipazione all’evento e non di trasferimenti finanziari diretti alla Fondazione. Distinzione corretta, ma un servizio pagato dal Comune resta un costo pubblico anche quando non assume la forma di un contributo. Il punto 17 demanda la quantificazione e gli impegni di spesa a successivi atti dirigenziali. È inoltre prevista l’assegnazione temporanea di un dipendente comunale alla Fondazione fino al 31 dicembre 2027, con rimborso integrale degli eventuali compensi accessori aggiuntivi.

I documenti che non devono aspettare il consuntivo. Il punto 4 prevedeva la presentazione del progetto, incluso il piano economico-finanziario con le stime dei costi e dei proventi, entro il 3 settembre 2026. La definizione e quantificazione dei servizi comunali e delle partecipate era prevista entro il 30 settembre. Il punto 10 dispone una successiva deliberazione per l’approvazione del progetto definitivo: non siamo riusciti a individuarla nel portale comunale, circostanza che non dimostra affatto che l’atto non esista. Il punto 15 stabilisce inoltre che entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento la Fondazione trasmetta al Comune il rendiconto economico consuntivo e la relazione finale.

Le ricadute economiche sono stime. InTour ci ha spiegato che le valutazioni sulle presenze e sulle ricadute derivano da rilevazioni campionarie di telefonia mobile e da ipotesi di spesa di fonte Mastercard messe a disposizione dai servizi statistici regionali. La stessa Fondazione riconosce che sono stime opinabili, come tutte le indagini campionarie. Possono essere utili per valutare l’impatto turistico, ma non sostituiscono i dati contabili né misurano direttamente gli incassi effettivi. Per parcheggi e imposta di soggiorno la Fondazione rimanda al Comune e ad ATAM secondo le rispettive competenze.

Le richieste dell’Ortica. Il 27 novembre abbiamo scritto al Comune e alla Fondazione chiedendo il piano economico-finanziario 2026, il tariffario, gli atti di approvazione e quantificazione dei servizi pubblici, il valore teorico delle esenzioni, il rendiconto 2025 e la metodologia delle stime, secondo le rispettive competenze. Daremo conto delle risposte. La delibera non prova irregolarità e non consente ancora di stabilire il costo complessivo della manifestazione. Proprio per questo servono i numeri.

Il successo turistico della Città del Natale e la trasparenza dei conti non sono in contraddizione. Le lucine possiamo contarle anche a occhio. Gli euro, possibilmente, con i rendiconti.

Fonte: deliberazione della Giunta comunale di Arezzo n. 390 del 25 agosto 2026, consultabile nell’archivio degli atti comunali.

📄 Scarica e consulta la delibera integrale n. 390 del 25 agosto 2026 (PDF, 7 pagine).