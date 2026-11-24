Una volta bastava preoccuparsi della pioggia, della grandine e del raccolto. Oggi, per mandare avanti un’azienda agricola, bisogna fare i conti anche con i rincari, i mercati, il clima impazzito e la burocrazia. E magari trovare il tempo di coltivare qualcosa.

Da queste difficoltà nasce Germogli, il progetto promosso da Cia Agricoltori Italiani Arezzo con il sostegno della Camera di Commercio Arezzo-Siena, presentato il 23 novembre 2026. L’obiettivo è aiutare le imprese agricole a diversificare le attività e individuare nuove fonti di reddito.

Non soltanto produzione agricola, dunque, ma agriturismo, accoglienza rurale, commercio, artigianato, servizi, valorizzazione turistica e culturale del territorio e nuove tecnologie. Perché anche il contadino più innamorato della propria terra, quando arrivano le bollette, deve fare i conti con la realtà.

La presidente di Cia Arezzo, Serena Stefani, richiama l’attenzione sulle difficoltà delle piccole e medie aziende, esposte all’aumento dei costi, all’incertezza climatica e alle tensioni internazionali. La riduzione del numero delle imprese e l’abbandono dei terreni sono, secondo Stefani, segnali preoccupanti per la provincia.

Il direttore Massimiliano Dindalini insiste invece sulla necessità di passare dalle raccomandazioni alla pratica: spiegare quali attività si possono avviare, quali autorizzazioni e adempimenti fiscali servono, quali competenze acquisire e quali finanziamenti utilizzare. Insomma, non limitarsi a dire agli agricoltori di diversificare e lasciarli poi soli davanti al labirinto delle scartoffie.

Il programma prevede cinque incontri pubblici nelle vallate e un appuntamento conclusivo nel capoluogo, con esperti e professionisti dei settori fiscale, tecnologico e commerciale. Saranno presentate anche esperienze imprenditoriali di successo e opportunità di accesso ai bandi pubblici.

Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena, sottolinea il valore della multifunzionalità per la sostenibilità economica delle aziende, la tutela del territorio e la competitività delle imprese.

Gli appuntamenti di Germogli:

Giovedì 26 novembre, ore 16: Camucia (Cortona), Sala civica, via Sacco e Vanzetti 40.

Venerdì 27 novembre, ore 16: Montevarchi, Circolo Arci Rinascita, via Burzagli 54.

Martedì 1° dicembre: Sansepolcro, Borgo Palace Hotel.

Mercoledì 2 dicembre: Poppi, Circolo Kontagio, piazza Risorgimento 37.

Giovedì 10 dicembre: Arezzo, appuntamento conclusivo ad Agrietour, Centro Affari e Convegni.

La sfida è mantenere vive le campagne, soprattutto nelle aree interne, creando opportunità di lavoro e reddito. Un obiettivo tutt’altro che secondario: una campagna abbandonata non si ripopola con un convegno, ma un convegno che aiuti davvero a far quadrare i conti può essere un buon punto di partenza.

Adesso vediamo se, oltre ai germogli, spunteranno anche i frutti. Possibilmente prima della prossima bolletta.