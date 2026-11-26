Cristian Bucchi non è più l’allenatore dell’Arezzo. La società amaranto ha ufficializzato giovedì 26 novembre l’esonero del tecnico e dei componenti del suo staff.

La riconoscenza resta, la panchina no. Perché nel calcio la memoria è lunga quanto un campionato vinto, ma la pazienza è corta quanto una classifica che piange.

Appena due punti nelle ultime sei partite, il terzultimo posto in classifica e il 3-0 rimediato mercoledì sera a Mantova: questo l’ultimo capitolo dell’avventura amaranto di Bucchi.

Già nel dopopartita, il lungo colloquio con il presidente Guglielmo Manzo e il direttore sportivo Nello Cutolo aveva fatto capire che qualcosa bolliva in pentola. E non era certo il sugo per i maccheroni.

Bucchi, davanti ai giornalisti, aveva riconosciuto le difficoltà della squadra nel concretizzare le occasioni e nel reagire.

La società ha voluto ringraziare il tecnico per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto, ricordando il suo ruolo nella conquista della Serie B.

E adesso arriva Caserta?

Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa sportiva nazionale, il successore designato sarebbe Fabio Caserta, già allenatore, tra le altre, di Bari, Catanzaro, Benevento e Perugia. Si attende l’ufficialità della società.

Il prossimo appuntamento è di quelli che non concedono il lusso di ambientarsi: domenica 29 novembre al Comunale arriva il Pisa.

Un derby, una classifica da risollevare e una tifoseria che ha esaurito le scorte di tranquillanti sportivi.

Ma era soltanto colpa di Bucchi?

Cambiare allenatore è la soluzione più immediata. Stabilire se sia anche quella risolutiva è un altro paio di maniche.

Perché l’allenatore si può sostituire in poche ore, mentre la rosa rimane quella costruita in estate. E le responsabilità di una stagione deludente non possono essere automaticamente scaricate tutte sulla panchina.

A Bucchi rimane il merito, incancellabile, di aver riportato Arezzo in Serie B.

Adesso il compito della società è fare in modo che non sia stato soltanto un viaggio di andata e ritorno.

La Serie B è un patrimonio da difendere, non una gita fuori porta.