La Fiera Antiquaria di Arezzo è anche un luogo di incontri. Non soltanto tra chi vende e chi compra, ma tra persone che appartengono al mondo della musica, dello spettacolo, della politica e dell’informazione.
Nel terzo appuntamento della rubrica La Fiera della memoria riapriamo l’archivio dell’Ortica con 31 fotografie scattate in occasione delle edizioni di dicembre, in sei annate comprese tra il 2001 e il 2017.
Tra i ricordi della redazione figurano Lucio Dalla, personaggi dello spettacolo, esponenti delle istituzioni, politici, giornalisti e fotografi. Incontri che raccontano anche un pezzo della vita pubblica aretina.
Non di tutti abbiamo conservato il nome. Invitiamo i lettori a contribuire con informazioni, ricordi e aneddoti, indicando l’anno e lo scatto a cui si riferiscono. Le eventuali integrazioni saranno riportate dopo verifica.
Naturalmente, non tutti i personaggi che negli anni hanno frequentato la Fiera sono presenti in questa fotogalleria. Le immagini riguardano esclusivamente le edizioni di dicembre documentate nel nostro archivio. Altri volti, incontri e personaggi potranno riemergere nelle prossime puntate della Fiera della memoria, a partire dalle edizioni di gennaio e febbraio.
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life, fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.