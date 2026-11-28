La Fiera Antiquaria di Arezzo è anche un luogo di incontri. Non soltanto tra chi vende e chi compra, ma tra persone che appartengono al mondo della musica, dello spettacolo, della politica e dell’informazione.

Nel terzo appuntamento della rubrica La Fiera della memoria riapriamo l’archivio dell’Ortica con 31 fotografie scattate in occasione delle edizioni di dicembre, in sei annate comprese tra il 2001 e il 2017.

Tra i ricordi della redazione figurano Lucio Dalla, personaggi dello spettacolo, esponenti delle istituzioni, politici, giornalisti e fotografi. Incontri che raccontano anche un pezzo della vita pubblica aretina.

Non di tutti abbiamo conservato il nome. Invitiamo i lettori a contribuire con informazioni, ricordi e aneddoti, indicando l’anno e lo scatto a cui si riferiscono. Le eventuali integrazioni saranno riportate dopo verifica.

Naturalmente, non tutti i personaggi che negli anni hanno frequentato la Fiera sono presenti in questa fotogalleria. Le immagini riguardano esclusivamente le edizioni di dicembre documentate nel nostro archivio. Altri volti, incontri e personaggi potranno riemergere nelle prossime puntate della Fiera della memoria, a partire dalle edizioni di gennaio e febbraio.

Leggi anche: La Fiera della memoria: 25 anni di Antiquaria ad Arezzo, aspettando dicembre e Quelli dietro il banco: l’anima della Fiera Antiquaria di Arezzo.

Personaggi e incontri: la fotogalleria

Fotografie: archivio de L’Ortica.