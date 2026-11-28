I Carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno arrestato un 28enne gravemente indiziato di aver commesso nove furti tra settembre e ottobre nel Valdarno. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe preso di mira le attività commerciali, infrangendo le vetrine per impossessarsi del denaro custodito nei registratori di cassa. Le incursioni sarebbero avvenute tra la sera e la notte, in un paio di occasioni anche con più furti nella stessa giornata. Una particolare interpretazione del concetto di straordinario.

Ma il capitolo più surreale della vicenda riguarda un bar. Non riuscendo a scassinare la porta del locale, il 28enne avrebbe ripiegato su un distributore di palline per bambini, rompendolo per impossessarsi delle monetine contenute al suo interno.

Quando la porta resiste, insomma, anche il distributore di palline può diventare un obiettivo finanziario. Dal registratore di cassa al salvadanaio dell’infanzia: una diversificazione degli investimenti che non sembra aver dato grandi soddisfazioni.

Gli elementi raccolti dai Carabinieri hanno portato la Procura aretina a richiedere la misura cautelare, disposta dal giudice. Il 28enne si trova ora nella casa circondariale di Sollicciano.

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