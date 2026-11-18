Ad Arezzo un’azienda agricola si sarebbe ritrovata a voler assumere oltre cento braccianti stranieri senza averne mai saputo nulla. Non una nuova frontiera dell’agricoltura, ma, secondo la ricostruzione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, un presunto sistema di ingressi irregolari costruito rubando l’identità dell’impresa.

Otto persone sono state denunciate in stato di libertà alla Procura di Arezzo. Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, sono favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falsità documentale e sostituzione di persona. Le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie.

Secondo il comunicato dei Carabinieri, i soggetti coinvolti avrebbero utilizzato abusivamente dati societari e fiscali di un’ignara azienda agricola della provincia, inviando sul portale del Ministero dell’Interno oltre cento false domande nell’ambito del Decreto flussi. Cento aspiranti braccianti sulla carta, nessun vero datore di lavoro dietro quelle richieste. Una produzione agricola notevole: soprattutto di pratiche.

Gli investigatori hanno ricostruito il meccanismo attraverso verifiche sui registri informatici, tracciamenti delle identità digitali SPID e accertamenti in varie parti d’Italia, con il coordinamento del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro e il supporto del Comando Provinciale.

La parte più pesante della vicenda riguarda i lavoratori stranieri, ai quali, secondo gli investigatori, venivano promessi un impiego e un regolare permesso di soggiorno. Una volta arrivati in Italia, avrebbero versato fino a 12mila euro ciascuno a presunti intermediari, per essere poi abbandonati senza il lavoro promesso. Insomma, il contratto era immaginario, ma il conto da pagare tremendamente reale.

L’indagine della Procura aretina prosegue per verificare l’esistenza di altri episodi analoghi, anche a tutela delle imprese del territorio estranee alla frode.

Morale della storia: per qualcuno il Decreto flussi sarebbe diventato un sistema per far scorrere soprattutto i soldi. Ai lavoratori, invece, non restava neppure la zappa.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti riportati nel comunicato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Arezzo.