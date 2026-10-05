ACF Arezzo, Primavera ko col Sassuolo. Under 17 e Under 15 partono con sette gol

Weekend a due facce per il settore giovanile dell’ACF Arezzo. La Primavera resta ancora senza vittorie dopo il ko interno contro il Sassuolo, mentre Under 17 e Under 15 iniziano la stagione con due successi larghi. Sconfitta combattuta, invece, per l’Under 12 sul campo del MM Subbiano.

Primavera: ACF Arezzo – Sassuolo 0-1

Continua il momento difficile della formazione di mister Morello, che non riesce ancora a trovare la prima vittoria in campionato al termine di una sfida contro una delle squadre più accreditate della competizione.

Al “Bruno Nespoli” arriva il Sassuolo, che sblocca il risultato al 37’ con Toure. La rete si rivela decisiva.

Le amaranto provano a reagire e cercano fino all’ultimo il gol del pareggio, senza però riuscire a concretizzare le occasioni create. Al triplice fischio il Sassuolo porta così a casa i tre punti.

La Primavera osserverà ora un turno di pausa e tornerà in campo il prossimo 18 ottobre, in trasferta contro il Napoli, neopromosso in Primavera 1.

Under 17: Rondinella Marzocco – ACF Arezzo 1-7

Inizia nel migliore dei modi la stagione dell’Under 17, che supera con un netto 7-1 la Rondinella Marzocco in trasferta.

Le amaranto sbloccano il risultato al 17’ con Lisa Migliorini, servita dalla gemella Telma. Al 23’ arriva il raddoppio firmato da Pitzalis, che tornerà a segno altre due volte nella ripresa.

La Rondinella Marzocco prova a riaprire la sfida al 31’ con Masini, ma prima dell’intervallo le amaranto ristabiliscono le distanze con Mondola su calcio di rigore, chiudendo la prima frazione sul 4-1.

Nella ripresa Pitzalis completa la propria tripletta, mentre trovano la via del gol anche Telma Migliorini e Ciucchi, per il definitivo 7-1.

Under 15: ACF Arezzo – Maremma Women 7-2

Esordio con una netta vittoria anche per l’Under 15, che supera 7-2 la Maremma Women al termine di una gara ricca di reti.

Sono le ospiti a sbloccare il risultato con Catini, ma la risposta amaranto è immediata: appena un minuto più tardi Cipollini trova il pareggio.

Da quel momento l’ACF Arezzo prende in mano la gara e dilaga. Cipollini completa la propria tripletta personale, mentre D’Agapito firma una doppietta. A completare il tabellino delle marcatrici amaranto sono Mema e Iannone.

La Maremma Women accorcia con Ciacci, ma le amaranto mantengono il controllo della gara e conquistano i primi tre punti della stagione.

Under 12: MM Subbiano – ACF Arezzo 4-3

Torna in campo anche l’Under 12, protagonista di una gara combattuta sul campo del MM Subbiano.

I quattro tempi di gioco vedono tre pareggi e una sola vittoria del Subbiano. La prima frazione si chiude sull’1-1, con la rete amaranto firmata da Falsini. Nel secondo tempo le cittine non riescono a trovare il gol e cedono di misura ai padroni di casa.

Nella terza frazione Morges Solomon realizza una doppietta, portando il parziale sul 2-2. Nell’ultimo tempo arriva infine la rete di Duprè De Foresta, che permette alle amaranto di chiudere la frazione sull’1-1.

Al termine della gara, il risultato complessivo premia il MM Subbiano, che si impone per 4-3.