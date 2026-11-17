Gianfrancesco Gamurrini sarebbe il volto del nuovo corso amministrativo di Arezzo. C’è solo un dettaglio: era già vicesindaco nella prima giunta Ghinelli. Per AVS e Arezzo 2020, che gli dedicano un comunicato dal titolo «Gamurrini, il vicesindaco che nuovo non è per niente», la novità rischia di somigliare a un elettrodomestico ricondizionato: cambia l’etichetta, ma il libretto d’istruzioni è quello di prima.

La critica politica dei due soggetti è netta: a loro giudizio, più che una nuova stagione, il vicesindaco riproporrebbe vecchie abitudini di governo, tra atteggiamenti arroganti, responsabilità scaricate altrove e poca voglia di autocritica. Accuse politiche, appunto, che vanno lette come tali.

Il primo capitolo è via Fiorentina. AVS e Arezzo 2020 chiamano in causa i tempi del cantiere, i costi e gli errori progettuali che, secondo la loro ricostruzione, affonderebbero le radici proprio nella stagione in cui Gamurrini era già al governo della città. Contestano anche la posizione del vicesindaco sui possibili ristori alle attività commerciali danneggiate dai lavori, dopo le sue dichiarazioni secondo cui alcune imprese avrebbero invece beneficiato della situazione.

Insomma, mentre i commercianti fanno i conti con i disagi, la polemica è su chi abbia guadagnato e chi abbia perso. Il cantiere, intanto, non ha bisogno di partecipare al dibattito: resta lì.

Seconda fermata: piazza Saione. Secondo i firmatari, la riqualificazione non avrebbe dato al quartiere l’identità e le risposte attese. E al posto di assumersi la responsabilità delle scelte, Gamurrini finirebbe per prendersela con i comitati cittadini. Evidentemente ad Arezzo la partecipazione va benissimo, purché i cittadini partecipino senza disturbare.

Poi arrivano le nomine. AVS e Arezzo 2020 criticano il peso della lista Fare e parlano di logiche personalistiche e partitiche che avrebbero prevalso su competenze e merito. È il loro giudizio sulla recente tornata di designazioni, non la prova che gli incaricati siano privi di qualifiche. Ma la domanda politica resta: quali criteri hanno guidato ogni scelta? Il curriculum o il manuale Cencelli, magari in edizione tascabile?

Gran finale ai giardini Porcinai. Le fontane restano senza acqua e il confronto con la Soprintendenza continua a far discutere. I due gruppi contestano soprattutto il tono usato dal vicesindaco nei confronti dell’ente chiamato a tutelare il patrimonio storico. Gamurrini ha raccontato le difficoltà tecniche e le richieste ricevute, esprimendo pubblicamente il proprio disappunto per ulteriori prove e costi. Per AVS e Arezzo 2020, però, un amministratore dovrebbe trovare una soluzione attraverso il confronto istituzionale, non limitarsi a individuare responsabilità fuori dal Comune.

Il risultato è una scena tutta aretina: per far tornare l’acqua in una fontana, la politica produce fiumi di parole. Sull’unico elemento che dovrebbe scorrere, per ora, siamo ancora indietro.

La conclusione del comunicato è un’accusa di metodo: Arezzo, sostengono AVS e Arezzo 2020, ha bisogno di amministratori capaci di ascoltare cittadini e istituzioni, assumersi responsabilità e risolvere problemi, non di cercare sempre un colpevole fuori da Palazzo Cavallo.

In attesa della replica del vicesindaco, rimane una certezza: se questo è il nuovo che avanza, ad Arezzo qualcuno ha dimenticato di disattivare la funzione «riproduci dall’inizio».

Questo articolo usa l’ironia per commentare il comunicato politico di AVS e Arezzo 2020 e vicende amministrative reali. Le valutazioni attribuite ai firmatari non costituiscono accertamenti della redazione.