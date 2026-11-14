Hacker entra nel frigorifero intelligente: «Più che rubare i dati, qui ci sarebbe da fare la spesa»

In Italia ci sono oltre 100 milioni di dispositivi connessi a Internet e una casa su tre è potenzialmente esposta agli attacchi informatici. A lanciare l’allarme è Consumers’ Forum, secondo cui gli hacker potrebbero introdursi nelle nostre abitazioni attraverso smartphone, televisori, telecamere, antifurti e persino frigoriferi intelligenti.

Una notizia che ha gettato nel panico milioni di italiani, soprattutto quelli che fino a ieri erano convinti che il pericolo maggiore per il frigorifero fosse il figlio adolescente che si alza alle tre di notte.

Secondo gli esperti, un malintenzionato potrebbe prendere il controllo degli elettrodomestici collegati alla rete domestica. Una prospettiva inquietante: immaginate di tornare a casa e scoprire che un hacker russo ha acceso il forno, regolato il riscaldamento e avviato la lavatrice.

Praticamente il primo essere umano che abbia dato una mano nelle faccende domestiche senza che qualcuno glielo chiedesse.

Ad Arezzo la preoccupazione è particolarmente alta. Non tanto per il possibile furto dei dati bancari, quanto per il rischio che qualche hacker riesca finalmente a far funzionare il Wi-Fi in tutte le stanze, rendendo evidente che il problema non era il gestore telefonico ma il proprietario di casa.

Ancora più delicata la situazione degli assistenti vocali. Un criminale informatico potrebbe ascoltare le conversazioni familiari, scoprendo informazioni riservatissime come chi deve buttare la spazzatura, perché la suocera non è stata invitata a pranzo e dove sia finito il telecomando.

Dopo quarantotto ore di ascolto, tuttavia, non si esclude che sia lo stesso hacker a chiedere di essere disconnesso.

I rischi economici sono tutt’altro che uno scherzo. Secondo Consumers’ Forum, ripristinare una rete domestica compromessa può costare fino a 1.500 euro, mentre i danni più gravi, tra furti di denaro e identità digitale, possono raggiungere o superare i 10mila euro.

Una cifra che ha tranquillizzato una parte della popolazione: per rubare 10mila euro dal conto corrente, infatti, bisognerebbe prima metterceli.

Il problema riguarda anche gli antifurti intelligenti. Un hacker potrebbe disattivarli da remoto e consentire ai ladri di entrare indisturbati. Oppure, nei casi più estremi, attivarli alle quattro del mattino, costringendo l’intero condominio a scendere in strada in pigiama e a scoprire finalmente chi abita al terzo piano.

Il consiglio degli esperti rimane quello di utilizzare password sicure, aggiornare regolarmente i dispositivi e proteggere la rete domestica.

Una raccomandazione accolta con entusiasmo dagli italiani, che hanno immediatamente sostituito la vecchia password «123456» con la molto più sofisticata «12345678».

Dal dicembre 2027 entreranno inoltre in applicazione nuovi obblighi europei di cybersicurezza per i produttori di dispositivi digitali.

Nel frattempo, l’unico elettrodomestico veramente al sicuro dagli hacker resta quello che non si collega a Internet.

Ad Arezzo ne esistono ancora parecchi. Alcuni risalgono agli anni Settanta, consumano come un’acciaieria e fanno un rumore simile a un trattore in salita, ma almeno il frigorifero non può comunicare a nessuno che alle undici di sera ci siamo mangiati quattro fette di salame.

Il Forestiero

Questo articolo utilizza la satira per commentare dati e rischi reali relativi alla sicurezza informatica domestica. Gli episodi e le situazioni paradossali descritti sono frutto di fantasia.