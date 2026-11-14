HomeSatira civicaHacker entra nel frigorifero intelligente: «Più che rubare i dati, qui ci...
Frigorifero intelligente quasi vuoto, con un salame solitario e connessione Wi-Fi, immagine satirica sui rischi degli hacker.
Gli hacker entrano nei frigoriferi intelligenti. Dopo aver visto cosa c’è dentro, rischiano di organizzare una colletta.

Hacker entra nel frigorifero intelligente: «Più che rubare i dati, qui ci sarebbe da fare la spesa»

Cento milioni di dispositivi connessi nelle case italiane e un'abitazione su tre potenzialmente a rischio. Gli hacker possono controllare telecamere, antifurti e perfino elettrodomestici. Ma il vero terrore resta qualcuno che scopra cosa teniamo nel congelatore dal 2019.

Il Forestiero
By Il Forestiero

-

Il Forestiero

Hacker entra nel frigorifero intelligente: «Più che rubare i dati, qui ci sarebbe da fare la spesa»

Cento milioni di dispositivi connessi nelle case italiane e un'abitazione su tre potenzialmente a rischio. Gli hacker possono controllare telecamere, antifurti e perfino elettrodomestici. Ma il vero terrore resta qualcuno che scopra cosa teniamo nel congelatore dal 2019.

In Italia ci sono oltre 100 milioni di dispositivi connessi a Internet e una casa su tre è potenzialmente esposta agli attacchi informatici. A lanciare l’allarme è Consumers’ Forum, secondo cui gli hacker potrebbero introdursi nelle nostre abitazioni attraverso smartphone, televisori, telecamere, antifurti e persino frigoriferi intelligenti.

Una notizia che ha gettato nel panico milioni di italiani, soprattutto quelli che fino a ieri erano convinti che il pericolo maggiore per il frigorifero fosse il figlio adolescente che si alza alle tre di notte.

Secondo gli esperti, un malintenzionato potrebbe prendere il controllo degli elettrodomestici collegati alla rete domestica. Una prospettiva inquietante: immaginate di tornare a casa e scoprire che un hacker russo ha acceso il forno, regolato il riscaldamento e avviato la lavatrice.

Praticamente il primo essere umano che abbia dato una mano nelle faccende domestiche senza che qualcuno glielo chiedesse.

Ad Arezzo la preoccupazione è particolarmente alta. Non tanto per il possibile furto dei dati bancari, quanto per il rischio che qualche hacker riesca finalmente a far funzionare il Wi-Fi in tutte le stanze, rendendo evidente che il problema non era il gestore telefonico ma il proprietario di casa.

Ancora più delicata la situazione degli assistenti vocali. Un criminale informatico potrebbe ascoltare le conversazioni familiari, scoprendo informazioni riservatissime come chi deve buttare la spazzatura, perché la suocera non è stata invitata a pranzo e dove sia finito il telecomando.

Dopo quarantotto ore di ascolto, tuttavia, non si esclude che sia lo stesso hacker a chiedere di essere disconnesso.

I rischi economici sono tutt’altro che uno scherzo. Secondo Consumers’ Forum, ripristinare una rete domestica compromessa può costare fino a 1.500 euro, mentre i danni più gravi, tra furti di denaro e identità digitale, possono raggiungere o superare i 10mila euro.

Una cifra che ha tranquillizzato una parte della popolazione: per rubare 10mila euro dal conto corrente, infatti, bisognerebbe prima metterceli.

Il problema riguarda anche gli antifurti intelligenti. Un hacker potrebbe disattivarli da remoto e consentire ai ladri di entrare indisturbati. Oppure, nei casi più estremi, attivarli alle quattro del mattino, costringendo l’intero condominio a scendere in strada in pigiama e a scoprire finalmente chi abita al terzo piano.

Il consiglio degli esperti rimane quello di utilizzare password sicure, aggiornare regolarmente i dispositivi e proteggere la rete domestica.

Una raccomandazione accolta con entusiasmo dagli italiani, che hanno immediatamente sostituito la vecchia password «123456» con la molto più sofisticata «12345678».

Dal dicembre 2027 entreranno inoltre in applicazione nuovi obblighi europei di cybersicurezza per i produttori di dispositivi digitali.

Nel frattempo, l’unico elettrodomestico veramente al sicuro dagli hacker resta quello che non si collega a Internet.

Ad Arezzo ne esistono ancora parecchi. Alcuni risalgono agli anni Settanta, consumano come un’acciaieria e fanno un rumore simile a un trattore in salita, ma almeno il frigorifero non può comunicare a nessuno che alle undici di sera ci siamo mangiati quattro fette di salame.

Il Forestiero

Questo articolo utilizza la satira per commentare dati e rischi reali relativi alla sicurezza informatica domestica. Gli episodi e le situazioni paradossali descritti sono frutto di fantasia.

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Un incidente lo paralizzò a 17 anni. Oggi Massimo Lorusso vuole stare accanto alle famiglie
Prossimo articolo
Arezzo, scambia gli arresti domiciliari per un soggiorno breve: evade dopo poche ore
Il Forestiero
Il Forestiero
Il Forestiero dell’Ortica è la firma collettiva dedicata alle notizie curiose, sorprendenti e talvolta surreali che arrivano da fuori Arezzo. Guarda la Toscana, l’Italia e il mondo con l’occhio pungente dell’Ortica: i fatti sono veri, le fonti verificate e le punture sono tutte nostre.

Punture scelte

Cortona, salta la preghiera a scuola: su Facebook invocano già la terza guerra mondiale

Redazione -
Il sindaco Meoni denuncia lo stop alla visita del parroco nella scuola di Centoia. Sui social esplode la rivolta: tra prosciutti, crocifissi e apocalissi, la laicità diventa un'emergenza nazionale.

Arezzo Città del Natale, sul sito ufficiale piazza Risorgimento diventa un parcheggio: il turismo a occhi chiusi

Satira civica Redazione -

Saione, sulla transenna spunta un cartello: «Togliete i bidoni davanti ai negozi!»

Satira civica Redazione -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕