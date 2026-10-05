Doppietta dell’Associazione Motociclistica Aretina: Aglietti e Squarcialupi campioni toscani Motocross e Minicross

Doppia festa, con altri importanti risultati, per l’Associazione Motociclistica Aretina, che al Chiusdino Motocross Park ha festeggiato la conquista di due titoli nel Campionato Toscano Motocross 2026.

A salire sul gradino più alto del campionato regionale sono stati i due giovani piloti Lapo Aglietti e Valentino Squarcialupi, protagonisti di una stagione di grande livello nelle rispettive categorie.

Lapo Aglietti ha conquistato il titolo di Campione Toscano Motocross Junior 125, riuscendo a chiudere matematicamente il campionato con una prova d’anticipo. Un risultato importante al termine di una stagione nella quale il giovane pilota ha dimostrato continuità, determinazione e una costante crescita agonistica.

Per Valentino Squarcialupi, invece, il titolo di Campione Toscano Minicross era già matematicamente conquistato la settimana precedente, con una gara ancora da disputare. Il giovane campione regionale ha comunque voluto chiudere la stagione nel migliore dei modi: sul tracciato di Chiusdino ha infatti vinto entrambe le manche della giornata, conquistando tutti i punti disponibili.

Per Squarcialupi si tratta del coronamento di una stagione straordinaria nel Campionato Toscano 2026: Valentino ha conquistato otto vittorie su otto prove disputate, chiudendo il campionato con un percorso netto nella sua categoria.

Gli altri risultati dell’Associazione

La giornata di Chiusdino ha regalato ulteriori soddisfazioni all’Associazione Motociclistica Aretina.

Da segnalare anche il primo posto nella Challenge conquistato da Guido Lazzeri, protagonista di una positiva prestazione sul tracciato di Chiusdino.

Ottimo risultato anche per Fabio Veltroni, che ha chiuso la giornata al terzo posto nella categoria Veteran, portando un altro piazzamento sul podio per i colori dell’associazione aretina.

Una serie di risultati che rende ancora più positiva la trasferta di Chiusdino e conferma la presenza dell’Associazione Motociclistica Aretina in diverse categorie del motocross regionale.

La soddisfazione di Luca Dirindelli

Grande soddisfazione all’interno dell’Associazione Motociclistica Aretina per il doppio titolo e per i risultati ottenuti dai propri piloti. Luca Dirindelli sottolinea il valore del lavoro svolto durante tutta la stagione:

«Sono davvero fiero di questi giovani atleti. Lapo e Valentino hanno affrontato una stagione impegnativa, allenandosi con costanza e dimostrando grande impegno, serietà e passione. Questi due titoli non arrivano per caso, ma sono il risultato di un percorso costruito gara dopo gara e del lavoro di tante persone che sono state al loro fianco».

«Come Associazione Motociclistica Aretina voglio ringraziare innanzitutto tutti i nostri piloti, che con il loro impegno rappresentano i colori dell’associazione in ogni gara. Un ringraziamento particolare va alle famiglie, che fanno tanti sacrifici per permettere ai ragazzi di praticare questo sport, agli allenatori e ai team che quotidianamente lavorano insieme agli atleti».

«Per Lapo voglio ringraziare in modo particolare il Team Max Bart e la sua famiglia, che lo hanno seguito e sostenuto durante tutta la stagione. Per Valentino un ringraziamento speciale va al Team Bardahl Junior, al suo allenatore Pierluigi Bandini e alla sua famiglia».

«Un ringraziamento va anche a Guido Lazzeri, al Team Allsports e a tutte le persone che lo hanno sostenuto nel corso della stagione, per il primo posto conquistato nella Challenge a Chiusdino. Complimenti anche a Fabio Veltroni, al Team TNT Garage e alla sua famiglia, per l’importante terzo posto ottenuto nella categoria Veteran».

«Il lavoro che c’è dietro a questi risultati è davvero tanto e merita di essere riconosciuto. Voglio quindi ringraziare tutti i team, gli allenatori, le famiglie e tutte le persone che, anche lontano dai riflettori, permettono ai nostri piloti di allenarsi, gareggiare e crescere. Questi risultati sono il frutto di un grande lavoro di squadra e rappresentano un motivo di orgoglio per tutta l’Associazione Motociclistica Aretina».

Ora il Trofeo delle Regioni Junior

La stagione dei due campioni toscani, però, non è ancora terminata. Per entrambi è arrivata infatti la convocazione da parte della Regione Toscana per vestire la maglia della rappresentativa regionale al Trofeo delle Regioni Junior, in programma il 17 e 18 ottobre presso l’impianto di Miravalle.

Dopo la conquista dei due titoli regionali, Aglietti e Squarcialupi saranno quindi chiamati a rappresentare la Toscana in questo importante appuntamento, portando con sé i colori dell’Associazione Motociclistica Aretina.

Per i due giovani piloti sarà una nuova occasione per concludere nel migliore dei modi una stagione che ha già regalato all’associazione aretina due importanti titoli regionali e una serie di risultati di rilievo nelle diverse categorie.

Le immagini da Chiusdino