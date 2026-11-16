Tennis Giotto, Raffaele Ciurnelli vince a 18 anni il primo titolo professionistico

A soli diciotto anni, Raffaele Ciurnelli conquista il suo primo titolo professionistico in singolare. Il giovane atleta del Tennis Giotto di Arezzo si è imposto nel torneo M25 del circuito ITF World Tennis Tour disputato a San Gregorio di Catania, in Sicilia, battendo in finale Luca Potenza per 7-6, 6-2.

Allenato da Alessandro Caneschi, Ciurnelli è entrato nel tabellone principale grazie a una wild card della federazione. All’esordio ha superato Sebastiano Cocola con un netto 6-0, 6-1; agli ottavi ha eliminato Alexander Weis e nei quarti l’ucraino Oleksandr Ovcharenko.

In semifinale ha affrontato lo spagnolo Marti Pujolras, testa di serie numero 6 e già numero 318 del ranking mondiale. Il passaggio del turno è arrivato al terzo set, dopo il ritiro dell’avversario. In finale Ciurnelli ha quindi battuto il ventiseienne siciliano Luca Potenza, anche lui con un passato tra i primi 400 giocatori al mondo.

Il titolo in singolare segue di pochi giorni il successo in doppio ottenuto insieme a Matteo Gribaldo. Secondo quanto comunicato dal Tennis Giotto, il risultato porta Ciurnelli intorno all’870° posto della classifica ATP.

Per il diciottenne aretino è un altro passo avanti dopo una stagione che lo ha visto impegnato nei quattro Slam juniores e protagonista anche del secondo posto del Tennis Giotto nel campionato di Serie A2. Il salto nel tennis professionistico, intanto, comincia con un trofeo.