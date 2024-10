San Giovanni Valdarno: Enpa denuncia aumento di violenze contro i gatti impallinati in tutta Italia

L’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) ha denunciato un nuovo caso di violenza contro un gatto domestico, questa volta a San Giustino Valdarno, nella zona di Baccano. Il gatto, Oscar, è stato gravemente ferito, probabilmente colpito con una carabina ad aria compressa, ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche. La famiglia e i veterinari stanno facendo il possibile per salvarlo. Enpa Valdarno ha sporto denuncia contro ignoti e invita chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità.

“L’ennesimo episodio di crudeltà contro un animale indifeso è inaccettabile”, ha dichiarato Enpa, sottolineando il loro impegno a sostenere la famiglia di Oscar e a costituirsi parte civile nel caso emergano prove contro i colpevoli. Il caso di Oscar non è un episodio isolato: l’Enpa segnala un preoccupante aumento di animali impallinati in Italia, chiedendo interventi urgenti e pene esemplari.

La presidente nazionale di Enpa, Carla Rocchi, ha dichiarato: “La violenza contro gli animali è un crimine, e non possiamo tollerare che simili atti passino inosservati. Ogni anno si moltiplicano i casi di animali feriti o uccisi con armi ad aria compressa, e ciò rappresenta un grave segnale di inciviltà.” Tra i casi più noti, gatti come Boh, Coco, e Milù sono stati uccisi o feriti in diverse località italiane.

Claudia Ricci, avvocato dell’Enpa, ha inoltre sottolineato l’importanza di riconoscere la pericolosità sociale di chi commette questi reati, richiedendo indagini scrupolose per fermare una minaccia che va ben oltre il maltrattamento degli animali.